أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوباما يبحث مع فريقه للأمن القومي تطورات الحرب ضد داعش

Google+ Print
أوباما يبحث مع فريقه للأمن القومي تطورات الحرب ضد داعش أوباما يبحث مع فريقه للأمن القومي تطورات الحرب ضد داعش

الرئيس الأمريكى باراك أوباما

بحث الرئيس الامريكي باراك أوباما مع أعضاء فريقه للامن القومي آخر تطورات الحرب على تنظيم داعش.

وقال بيان للبيت الابيض إنه تم اطلاع الرئيس الامريكي على الوضع السياسي والامني في العراق وسوريا وخاصة الوضع في محافظة الانبار العراقية ومدينة كوباني السورية.

كما تم خلال الاجتماع بحث تقييم آثار الضربات الجوية التي تنفذها دول التحالف الدولي ضد داعش في كل من العراق وسوريا وتمت مراجعة خطط التحالف لتدريب القوات العراقية من أجل تعزيز قدراتها على التصدي لتنظيم داعش على المدى القريب وبمرور الوقت.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ووزراء الخارجية والدفاع والعدل والامن الداخلي ومستشارة الرئيس للامن القومي سوزان رايس ومدير الاستخبارات الوطنية الامريكي جيمس كلابير ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا