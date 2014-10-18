أوباما يبحث مع فريقه للأمن القومي تطورات الحرب ضد داعش

بحث الرئيس الامريكي باراك أوباما مع أعضاء فريقه للامن القومي آخر تطورات الحرب على تنظيم داعش.

وقال بيان للبيت الابيض إنه تم اطلاع الرئيس الامريكي على الوضع السياسي والامني في العراق وسوريا وخاصة الوضع في محافظة الانبار العراقية ومدينة كوباني السورية.

كما تم خلال الاجتماع بحث تقييم آثار الضربات الجوية التي تنفذها دول التحالف الدولي ضد داعش في كل من العراق وسوريا وتمت مراجعة خطط التحالف لتدريب القوات العراقية من أجل تعزيز قدراتها على التصدي لتنظيم داعش على المدى القريب وبمرور الوقت.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس الامريكي جو بايدن ووزراء الخارجية والدفاع والعدل والامن الداخلي ومستشارة الرئيس للامن القومي سوزان رايس ومدير الاستخبارات الوطنية الامريكي جيمس كلابير ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.

أ ش أ