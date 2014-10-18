السحابة السوداء تغطى سماء الغربية وتصيب العشرات باختناقات

غطت السحابة السوداء الطرق الرئيسية والزراعية وعشرات القرى والمدن بمحافظة الغربية، بعد بدء موسم حصاد الأرز بالمحافظة، وسط تزايد عمليات حرق قش الأرز بسبب تقاعس مسؤولي جهاز البيئة بالمحافظة وفشلهم في منع المزارعين من حرق القش.

وأشعل الفلاحون النيران في قش الأرز في مئات الأفدنة بطول طريق بسيون طنطا، وبسيون كفر الزيات، وزفتى طنطا والسنطة طنطا، والمحلة المنصورة، وكفرالشيخ المحلة، وتسببت الشبورة التي أنتجتها عمليات الحرق في وقوع 5 حوادث بسيطة بسبب السحابة السوداء.

وكشفت مصادر بمستشفى صدر المحلة إصابة اكثر من 30 طفل باختناق وأمراض ضيق التنفس بسبب السحابة السوداء في الأيام الماضية.

واشتكى أهالي محافظة الغربية من فشل المحافظة في القضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في إصابة مئات الأطفال بأمراض صدرية خطيرة.

وكان محافظ الغربية قرر إقالة مدير الإدارة الزراعية بطنطا، بسبب فشله في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز بطنطا.

وتأثرت مدن طنطا، والمحلة، وسمنود، وزفتى، من هذا الظاهرة واضطر عدد كبير من الأهالي إلى مغادرة منازلهم لأيام بسبب تفاقم الأزمة وخوفهم من إصابة أبنائهم بسبب السحابة السوداء.