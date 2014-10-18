بالصور.. ياسين التهامي يحيى حفلا بساحة «الأحمدي» بطنطا بحضور الآلاف

أحيا المنشد الديني الشهير الشيخ ياسين التهامي، حفلا، الجمعة، في ساحة المسجد الاحمد بمدينة طنطا، بحضور عشرات الآلاف من محبيه من الطرق الصوفية، وأهالي طنطا الذين جاءوا للاستماع إليه من قرى محافظة الغربية المجاورة، وشارك في الحفل عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالغربية.

ووصل «التهامي» إلى طنطا في الساعة 1ونصف صباحا، وبدأ في الإنشاد في الساعة 2 صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة، وانطلقت حلقات الذكر في إيقاع سريع مع ترديد الأناشيد وقصائد المدح النبوي.

واحتشد الآلاف من مريدي ومحبي وزوار السيد البدوي بساحة المسجد، للاستماع ومشاهدة الشيخ ياسين التهامي للمدح في النبي محمد، بمناسبة نهاية مولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، رغم التهديدات الإرهابية وانفجار قنبلتين، الخميس، لكن هذا لم يوثر في الحضور.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتشكيلات، وقامت بعمل كردونات أمنية خوفا من أعمال شغب وعنف كما حدث في ليلة الخميس، الليلة الكبيرة لمولد السيد البدوي، وفرضت أجهزة الأمن إجرءات مشددة على جميع مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المسجد الأحمدي تخوفا من وقوع أي حوادث إرهابية.