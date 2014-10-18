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اعتقال 26 شخصا في هونج كونج خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين

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اعتقال 26 شخصا في هونج كونج خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين اعتقال 26 شخصا في هونج كونج خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين

أعلنت شرطة هونج كونج السبت انها اعتقلت 26 شخصا خلال صدامات دارت بين عناصرها ومتظاهرين يطالبون بالديمقراطية حاولوا اعادة نصب مخيم احتجاجي إزالته السلطات الجمعة.

وقرابة الساعة الثالثة فجرا بلغ عدد المتظاهرين حوالى تسعة الاف وقد تمكنوا من أن يحتلوا مجددًا طريقًا رئيسيًا في حي مونجكوك المكتظ بالسكان في الشطر القاري من المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت الشرطة في بيان إن 15 من عناصرها اصيبوا بجروح في المواجهات.

وحاولت قوات الأمن التي فككت هذا المخيم، صباح الجمعة، أن تفرق المتظاهرين الذين تسلحوا من جهتهم بمظلات للاحتماء من غاز الفلفل وضربات الهراوات، ولكن عناصرها ما لبثوا أن انسحبوا مع سطوع الشمس أمام ازدياد أعداد المتظاهرين، وعلى الأثر سارع ناشطون إلى اقامة حواجز في حين قام آلاف آخرون بقطع الطريق.

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