اعتصام ذوى الاحتياجات الخاصة لليوم الخامس أمام مبنى محافظة الشرقية

يواصل لليوم الخامس على التوالى ذوو الاحتياجات الخاصة، والمتعاقدون بالتربية والتعليم، اعتصامهم أمام ديوان عام محافظة الشرقية، للمطالبة بالتثبيت ورد اعتبارهم بعد تعدى قوات الأمن عليهم بتعليمات من قيادات المديرية، على حد تعبيرهم.

وقالت حبيبة محمد، إحدى ذوى الاحتياجات الخاصة، لـ"اليوم السابع"، إن محافظ الشرقية المستشار حسن النجار قام بتضليل الرأى العام بإعلانه على البوابة الرسمية للمحافظة إنهاء اعتصام لمعاقين، بالرغم من وجود عدد منهم أمام البوابة الرئيسية، وافترشوا الأرض وقضوا 4 أيام أمام المبنى للمطالبة بحقوقهم المهدرة.

وفى سياق متصل، عقد حزب مصر القوية بالشرقية أمس مؤتمراً صحفياً، أدان فيه التعدى على المعتصمين أمام مبنى المحافظة من قبل قوات الأمن، ودعا لوقفة تضامنية معهم مساء اليوم.