بالفيديو.. «داعش» يحلق بطائرات حربية في سماء سوريا

فاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة لديه، أن تنظيم «داعش» أصبح يمتلك ثلاث طائرات حربية قادرة على الطيران والمناورة، يعتقد أنها من نوع ميغ 21 وميغ 23.

ونفى متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن يكون الجيش الأمريكي علم بأي طلعات جوية للدولة الاسلامية في سوريا أو غيرها.

وفي تفاصيل الخبر، يشرف ضباط عراقيون من الجيش العراقي المنحل، وهم عناصر من تنظيم «داعش»، يشرفون على تدريب المزيد من عناصر التنظيم أصحاب الخبرات على قيادة هذه الطائرات، من خلال دورات تدريبية في مطار الجراح العسكري، أو ما يعرف بمطار «كشيش» العسكري الواقع في ريف حلب الشرقي، والذي يعد أهم معسكرات تنظيم «داعش» في سوريا.

وأبلغ سكان من المناطق المحيطة بالمطار نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حلب، أنهم شاهدوا طائرة على الأقل تحلق على علوٍ منخفض في أجواء المنطقة، بعد إقلاعها من مطار الجراح العسكري، وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد بها السكان تحليقا لطائرة تقلع من المطار على علو منخفض.

وأبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم «داعش» استولى على هذه الطائرات، بعد سيطرته على المطارات العسكرية التابعة للنظام في محافظتي حلب والرقة، ولم تؤكد هذه المصادر ما إذا كان تنظيم «الدولة الإسلامية» يمتلك صواريخ لاستخدامها بشكل هجومي.