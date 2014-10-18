أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تعرض أنور الأمير للسرقة في عمان

Google+ Print
تعرض أنور الأمير للسرقة في عمان تعرض أنور الأمير للسرقة في عمان

الجمعة 17-10-2014 18:44

علم "سيدتي نت" أن الفنان أنور الأمير تعرض للسرقة في أوتيل "regency palace" في عمان_الأردن. وبعد أن وجد أنور أنّ الأوتيل لم يقم بأيّ ردة فعل، لجأ إلى الشرطة السياحية التي قامت بتحويله إلى مركز أمن الحسين في عمان، حيث بقي هناك من الساعة 12 ليلاً لغاية الرابعة فجراً.
وبعد تحقيق الشرطة تبيّن أن عاملين في خدمة الغرف هما السارقان. وقد قام القيّمون على الأوتيل بإعادة المال لأنور.
يُذكر أنّ المبلغ الذي سرق من أنور يقدّر بحوالى 600 دولار أميركي، فيما كانا قد تركا له حوالى 70 دولاراً فقط.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي