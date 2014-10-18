تعرض أنور الأمير للسرقة في عمان

علم "سيدتي نت" أن الفنان أنور الأمير تعرض للسرقة في أوتيل "regency palace" في عمان_الأردن. وبعد أن وجد أنور أنّ الأوتيل لم يقم بأيّ ردة فعل، لجأ إلى الشرطة السياحية التي قامت بتحويله إلى مركز أمن الحسين في عمان، حيث بقي هناك من الساعة 12 ليلاً لغاية الرابعة فجراً.

وبعد تحقيق الشرطة تبيّن أن عاملين في خدمة الغرف هما السارقان. وقد قام القيّمون على الأوتيل بإعادة المال لأنور.

يُذكر أنّ المبلغ الذي سرق من أنور يقدّر بحوالى 600 دولار أميركي، فيما كانا قد تركا له حوالى 70 دولاراً فقط.

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