علاقات المخرج الشخصية وراء وقف تصوير "جنة إبليس" لعبير صبري

القاهرة:_مروة عبد الفضيل

أخبار عدة ترددت عن السبب الحقيقي وراء وقف إنتاج وتصوير فيلم "جنة إبليس" ، الذي تقوم ببطولته الفنانة عبير صبري التي كانت ستعود من خلاله إلى السينما بعد غياب.

الشركة المنتجة للفيلم "فاينال تاك" التي يملكها كل من المنتجين مصطفى رمزي ومحمود بدر الدين، أصدرت بياناً لتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعتهما لعدم تصوير الفيلم، موضحة أنّ الشركة كانت تحرص على دعم المواهب الشابة لذا تعاقدت مع المخرج الشاب كريم نيكولا، وغامرت بذلك رغم إنه غير معروف وليس لديه خبرة، إلا أن الشركة فوجئت بأن المخرج يتدخل في كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة في سير العملية الإنتاجية، كما إنه لم يراع ما فعلته الشركة معه بمنحه فرصة إخراج العمل، وقام بعرض السيناريو على جهات إنتاجية أخرى ما أدى لإلحاق ضرر مادي ومعنوي بالشركة، كما أن بعض الفنانات المشاركات في الفيلم تعرضن لمضايقات من المخرج حيث رغب في إقامة علاقات شخصية معهن وهو ما دفعهن للاعتذار عن استكمال الفيلم.

وأضاف البيان أن المخرج كان مصراً على الإساءة لجهازي الشرطة والداخلية داخل أحداث الفيلم وهو ما يتنافى مع مصلحة البلد، وقد يحول دون عرض الفيلم حيث كان سيواجه أزمة رقابية.

وأخيراً وبعد أن رشحت الشركة عدداً كبيراً من الممثلين لبعض الأدوار، كان هو يعرض نفس هذه الأدوار على ممثلين آخرين ما أدى لحدوث حالة من الفوضى وعدم المصداقية، وحذرت الشركة في ختام بيانها من أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول تشويه سمعتها.

فيلم "جنة إبليس" يشارك في بطولته بجوار عبير صبري كل من الفنانين أحمد يحي وماهر ماهر وإيمان أيوب.