محمود محي عن ستار أكاديمي: كثيرين خرجوا منه وأكملوا المشوار

قال محمود محي نجم ستار أكاديمي في موسمه التاسع، في حواره ببرنامج "أنت حر"، الذي يقدمه مدحت العدل عبر فضائية "سي بي سي تو"، إن الثلاثي في "نومينيه" أمس من البرنامج فاجأوا الجمهور بأدائهم،لأن كلهم أصوات جيدة، موضحا أن كل منهم مميز في حضوره وصوته وشكله،لافتا إلى أن الأساتذة بالأكاديمية يريدون إخراج الطلبة لـ"النومينيه" لزيادة أداءهم.

وأضاف محي انه من الممكن أن يخرج مشارك صوته جيد جدا، وليس معنى هذا أنه مظلوم، بل يعني وجود نقص لديه في شيء ما.

وأعرب محي عن حزنه بسبب خروج إسماعيل،لأن صوته جيد، موضحا أن ما يهمه هو على النطاق الشخصي الأداء والصوت موضحا إنه يجب على الطلبة التركيز على أصواتهم بشكل أكبر خاصة وأن المشاركين لديهم خامة،واصفا ابتسام وشيرين بأنهن لديهن طبقات جيدة،وإن كانت المشتركة الأولى منخفضة قليلا".

وتابع تحليله لبرايم البرنامج الأشهر في المسابقات،قائلا :"ابتسام غنائها جيد، ولو كانت رفعت صوتها أكثر نصف درجة سيكون أقوى، ومن يعتبر ستار أكاديمي النهاية سيتوقف، لأنه بداية وليس نهاية للمتسابقين، وليس من الضروري الوصول للنهائي حتى ينجح أحد، بل أن الأمر اجتهاد،مشيرا أنه يعرف نجوم لم يكملوا في البرنامج وخرجوا وبدئوا مشوارهم بأنفسهم".

وكشف محي في نهاية البرنامج عن إحيائه لحفل غنائي في ساقية الصاوي،وسيغني فيها 7 أغاني من الألبوم الجديد المقرر إطلاقه قريبا".