5 نصائح لرواد Fantasy الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثامنة

يعود من جديد الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الظهور من بوابة الجولة الثامنة، بعد نهاية الأسبوع الدولي الحافل، ويقدم FilGoal.com نصائح أسبوعية لرواد لعبة Fantasy الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com بطولته الخاصة للفانتزي على الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وتنطلق الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم السبت بإقامة سبع مباريات على أن تقام مباراتين يوم الأحد، وتختم الجولة بلقاء أخير يوم الاثنين.

ويقدم FilGoal.com قبل انطلاق الجولة الثامنة 5 نصائح لرواد Fantasy

** المخادع يعود

عاد الدوري الإنجليزي فعاد المخادع جوزية مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي لعادته القديمة حول جاهزيتة لاعبيه للمشاركة من عدمها.

مورينيو تحدث عن حظوظ قليلة يمتلكها الثلاثي دييجو كوستا، أندريا شورلي و راميرس من أجل المشاركة مع الفريق في الجولة الثامنة أمام كريستال بالاس.

كوستا يعد القائد المثالي لفرق الفانتزي، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف.

ومن هنا فأن اعتمادك على تصريحات مورينيو سيفقدك الكثير من النقاط، فلا تقع في خدعة المخادع.

إخراج شورلي وراميرس لن يضرك، ولكن قد تخسر الكثير بعدم اعتمادك على السفاح الإسباني كوستا.

** إصابات

العديد من الإصابات ضربت عدد كبير من اللاعبين بعد مبارياتهم مع منتخب بلادهم، كذلك لاعبين يستمر غيابهم عن مباريات الدوري.

الألماني ميسوت أوزيل لاعب أرسنال سيغيب حتى العام الجديد، الفرنسي مانجالا مدافع مانشستر سيتي سيغيب لنهاية الشهر.

ديلف مدافع أستون فيلا تأكد غيابه لشهرين بسبب إصابته بخلع في الكتف، إيمانويل ريفيير مهاجم نيوكاسل الجديد سيغيب هو الأخر لنهاية الموسم.

أسماء عديدة وإصابات عدة لتجعلها تنقص من نقاط فريقك، فاستغنى عن كل المصابين ولا تجازف هنا.

** البيج 5 .. إثارة منتظرة

مباريات قوية وإثارة منتظرة، ستقلب الموازين، كذلك ستقلب بالتأكيد موازين فريقك.

- مانشستر سيتي وتوتنام، قمة مثيرة منتظرة من الجولة الثامنة للدوري، قمة ستشهد العديد من الأهداف، فكلا الفريقين استقبلت شباكه سبعة أهداف.

كلا من سيتي وتوتنام لم يظهرا بمستوى ثابت حتى الآن، فمرة يظهرا بقوة كبيرة وأخرى بلا هوية داخل الملعب، ولكن القمة غير.

سيتي أظهر قويا جدا على مستوى الهجوم فاستغل الفريق سيرجيو أجويرو وأدين دجيكو كما يجب أن يكون، ليسجل 14 هدف بعد مرور 7 جوالات.

على الجانب الأخر تظهر قوة توتنام في خط الوسط، كريستيان إريكسن وناصر الشاذلي، ومن هنا فالابتعاد عن خطوط دفاع الفريقين هو الخيار الأمثل للخروج من القمة بسلام.

- أرسنال وهال سيتي، المدفعجية تستضيف النمور في لقاء السرعة.

أرسنال هو الأخر ظهر متذبذبا على مستوى كافة الخطوط، فاستقبلت شباك الفريق تسعة أهداف، بينما سجل هجومه 11 هدف.

الحال ذاته ينطبق على هال سيتي الذي سجل 11 واستقبل 11، ولكن اللقاء أقرب لأرسنال بسبب قوة الأخير على ملعبه.

المتألق داني ويلبيك سيكون أفضل خيار لك من قبل تشكيل أرسنال، كذلك الإنجليزي جاك ويلشير الذي أبدع مرتين مع المنتخب الإنجليزي في مباريات التصفيات الأوروبية.

دفاعيا يعاني أرسنال كثيرا من الإصابات، كذلك غياب الشاب الموهوب تشامبرز بسبب الإيقاف، ولذلك فلا تنظر كثيرا لدفاع الفريقين وصب تركيزك على هجوم المدفعجية.

- كريستال بالاس وتشيلسي، لقاء ليس بالسهل نهائيا على المتصدر تشيلسي، فالمستضيف كريستال يتفنن في اللعب على ملعبه " الصغير".

بالتأكيد كوستا وسيسك فابريجاس هما أفضل الخيارات من جانب تشكيل تشيلسي، ولكن عليك من الآن أن تفكر في كيفية إدراج الصربي إيفانوفيتش في فريقك، فهو يدافع ويهاجم، فلا تجعل نقاطه لا تفيدك.

قوة كريستال تتمثل في الثنائي جيسون بونشيون والمخضرم ميل جيديناك وأمامهم كامبل، ولكن فرصة البلوز دائما أكبر لتحقيق الفوز، فاغتنم الفرصة.

- كوينز بارك رينجرز وليفربول، لقاء لإعادة الثقة المفقودة لليفربول.

ليفربول يعاني بشدة منذ بداية الموسم بسبب الإصابات والنتائج المتفاوتة ولكن مواجهة الفريق الأضعف في المسابقة حتى الآن قد يكون الفرصة الأمثل لعودة الريدز.

ماريو بالوتيللي سوبر ماريو إيطاليا لم ينضم إلى المنتخب الإيطالي، ولذلك فاستمر في التدريبات مع فريقه والباقين من المجموعة، ولذلك فهو جاهز تماما للمباراة.

بالوتيللي قد يكون الخيار الأفضل وذلك لإمكانية إراحة رحيم ستيرلنج، أجعل ماريو خيارا لك وكذلك الإنجليزي چوردان هندرسون فالأخير يقدم كل ما هو رائع حتى الآن.

- وست بروميتش ألبيون ومانشستر يونايتد، استعاد الشياطين الحمر انتصاراتهم الجولة السابقة بعد الفوز على إيفرتون.

ويبقي الساحر الأ{جنتيني أنخيل دي ماريا هو الأفضل، الساحر يظهر كممرر رائع، كمنهي مبهر للهجمات، فلا تجعل فريقك ينقصه الساحر.

وست بروميتش ليس سيئا على الإطلاق، وقد يكون دفاع مانشستر يونايتد فرصة مميزة لسايدو بيراهينو من أجل هز الشباك من جديد.

فابتعد عن الدفاعات واترك مكانا للساحر دي ماريا والقاتل بيراهينو في فريقك.

** لا تقترب من

يظل دفاع إيفرتون علامة استفهام كبيرة في الدوري الإنجليزي حتى اللحظة، فالفريق استقبل 16 هدف بعد مرور سبع جولات.

جدول مباريات إيفرتون قد تجده سهلا، ولكن لا تنخدع، فالتوفيز دفاعه سيء للغاية حتى أمام الفرق الضعيفة هجوميا.

كوينز بارك رينجرز كوينز صاحب المركز الأخير سيواجه ليفربول ثم أستون فيلا وتشيلسي.

رحلات غاية في الخطورة، خطورة ستهدد مرمي الضعيف كوينز بارك، فلا تجعلها تهدد نقاط فريقك، وابتعد عنه.

** شارة القيادة

دائما اختيار من يرتدي شارة القيادة هو الاختيار الأصعب، فالمجازفة قد تجعلك في القمة وقد تطيح بك للقاع.

- داني ويلبيك، الإنجليزي منتعش بأهدافه مع منتخب إنجلترا، وأرسنال يستعد لاستضافة هال سيتي.

فرصة جديدة لويلبيك من أجل زيارة الشباك مجددا، فأن كنت ستعتمد على أرسنال، فعليك الاعتماد على داني.

- دييجو كوستا، مشكوك في مشاركته ولكن يبقي الخيار الأفضل، تشيلسي ضيفا على كريستال وكوستا قد يكون على موعد جديد لزيادة حصته من الأهداف.

- جرازيانو بيلي، قائد هجوم ساوثامبتون، قد يكون خيارا " مجنونا" ولكن المجازفة مطلوبة في أوقات كثيرة، ساوثامبتون يستضيف سندرلاند، والإيطالي المنتشي بهدفه الأول الدولي، جاهز وقد يفيد فريقك.