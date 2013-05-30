عودة العمل جزئيا للمصرية للصلب بالسويس وانفراجة فى الأزمة

قام عمال شركة المصرية للصلب بمنطقة الأدبية بالسويس بإعادة العمل جزئيا بالمصنع كأجراء أولى لعودة العمل كليا، بعد عقد لقاء بين العمال وجمال الجرحى مالك الشركة الأحد القادم من أجل التفاوض على مطالب العمال والبت فيها .

جاء ذلك بعد تدخل العميد عيد سعيد مأمور قسم عتاقة لدى رئيس الشركة والتوسط لإنهاء الأزمة بين العمال ومالك الشركة، كما تدخل مسئولو مديرية القوى العامل وقيادات الجيش الثالث الميدانى، هذا وتشهد الأزمة انفراجة لتحقيق مطالب العمال وعودة العمل .

> كان المئات من عمال الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بمنطقة الأدبية الصناعية بالسويس نظموا اعتصاما مفتوحا بالمصنع منذ 20 مايو الحالى، مطالبين برفع الأساسى الخاص بالمرتب وصرف بدل مخاطر لهم وجميع مستحقاتهم المالية لدى الشركة وتحقيق الوعود التى حصلوا عليها منذ عام من إدارة الشركة للبت فى مطالبهم المالية ولكن بدون جدوى .

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