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افتتاح مؤتمر اتحاد شركات السياحة الألمانية من معبد الكرنك بالأقصر

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افتتاح مؤتمر اتحاد شركات السياحة الألمانية من معبد الكرنك بالأقصر افتتاح مؤتمر اتحاد شركات السياحة الألمانية من معبد الكرنك بالأقصر

وجه هشام زعزوع، وزير السياحة، الدعوة لجميع سياح العالم لزيارة والاستمتاع بالمناطق والمزارات السياحية والأثرية، مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها للجميع وترحب بكل الضيوف.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر اتحاد شركات السياحة الألمانية في حفل اسطوري بمعبدالكرنك بحضور اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، والسفير محمد حجازي، سفير مصر في ألمانيا، ورئيس اتحاد الشركات الألمانية توماس بوزيل، وقيادات القطاع السياحي بمصر وألمانيا وممثلي أكثر من 1200 شركة سياحة.

انطلق حفل الافتتاح من معبد الكرنك بعروض فرعونية مبهرة وافتتح الوزير والمحافظ المؤتمر كما تم استعراض خطة السياحة في مصر وألمانيا وتقديم عروض وشرح حول المناطق السياحية في مصر وتبادل الوزير والمحافظ ورئيس الاتحاد الدروع والهدايا.

وأعرب محافظ الأقصر، عن سعادته وأهالي المحافظة بتنظيم المؤتمر في الأقصر، لافتا إلى أهميته لإعطاء انطباع جيد لدي الزوار وإيصال رسالة بان مصر تنعم بالأمن والأمان وبإمكانها استضافة كل المؤتمرات والمحافل الدولية متحدثا عن خطة تحويل الأقصر لمدينة خضراء بحلول عام 2020.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويشهد مناقشات حول أخر المستجدات في القطاع السياحي ويعقد حفل الختام بمعبد الأقصر الفرعوني.

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