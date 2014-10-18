هاجر أحمد: الوقت رأس مال يمنح النجاح والإنجازات الكبيرة

النجاح والتميز والاستمرار في الإنجاز أساسه الكيفية التي يقوم بها الإنسان لاستغلال وقتـــه، والكيــفية التي يقوم من خلالها بتنظيم وقته، حتى لا يكون هناك أوقات مهدرة ..وبالتالي يكون هناك أجزاء من حياة الإنسان مهدرة في أمور لا فائدة منـــها ولا طــائل من ورائها، هذا ما تراه هاجر أحمد محررة الأخبار بوزارة الاشـــغال العــامة في دبي.

حسن الاستغلال

وتؤكد هاجــــر أن وقت ما بعــد الدوام الرسمي للفتاة مهم، إذا أحسنت استغلاله فيما يعــود بالنفع والخــير عليها وعلى من حولها، وترى أن وقت الفراغ مقدس إذا وجد الإنسان الذي يستـــغله الاستـــغلال الأمثل، لأن هذا الوقت ليــس عند كل شخص، فهناك من يتـــمنى وجـــود وقت فـــراغ لديه لإنجاز مشاريع وافكار على الأرض، والسبب كثرة مــــشــاغله وكـــثرة ما يقـــوم به من أعمال لا تعـــطيه الفرصة لأن يكون لديه الوقت، ولـــذا فإن قيمة الإنسان في عــمره، والعمر هو الوقت وهو رأس المـــال الذي يمنح المال ويمنح النجاح ، ويمــنح الإنجازات الكبيرة.

اهمية الوقت

وتـــقول هاجر إن مـن لديه الوقت ثم لا يستفيد مـــنه، فهو كمن معه المال ولا يستطيع الاستمتاع به، ويراكمه ويكنزه بدون فائدة، وربما يكون الوقت أغلى من المال، ومن هنا فإنه ينبغي على الإنسان ألا يخلط بين أوقات العمل الرسمي، وبين أوقات الإجازة الأسبوعية ووقت ما بعد الدوام.

اعطاء الحقوق

وتضيف إن الحــياة يعـــتمد نجاح الإنسان فيها على إعطاء ومنح كل ذي حق حقه، فالعبادة لها حقها والوالدين والأقارب لهم حق، والنفس والجسم لهما حق، والعمل والدوام له حق، والناجح الحقيقي هو من يعطي كل ذي حق حقه، ولكن في عالمـــنا العــربي لا يحسن بعض أو كثير من الأشــخاص تقسيم وتنظيم الوقت فيطغى جانب على جانب، ويطغى حق على حق، ولذا فإن الإنجـــازات دائما تكون منقوصة، ولا يشعر هذا الإنسان بالراحة، فـــدائما باله مشغول وعــقله لا يجد فرصة للراحة، ولذا على كل إنسان الإسراع في التنظيم حتى لا يتـــحمل أعـــباء نفسية واجتماعية تؤثر على حياته الاجتماعية، ومع التواصل مع الأهل والأقارب والأصدقاء.

وتضيف إن ما يســاعد الشخص على التوازن في حيــاته هـــو ممارسة هـوايـــاته ومنـــحها وقتـــا أصيــلا وليس هامشيا، كالــقـــراءة والرياضة والاطلاع، أو دخول المطــبخ لإعداد وجبات جديدة، وأنا مــن هواياتي «الطبخ» ولذا فإن له وقتا أخصصه لهذه الهواية.

وتقول إن عمــــلي في وزارة الاشــــغال أضاف إلى رصــيدي من خلال التعامل مع زميلاتي من الموظفات وزملائي وكذلك مع الصحفيين والإعلاميين، وخاصة وجودي في قسم الاتصال الحكومي بالوزارة كمحررة أخبار.