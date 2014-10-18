فحص ما قبل الزواج.. شهادة جودة النسل

تُقدم خدمة المشورة والفحص الطبي ما قبل الزواج، في 14 مركزاً صحياً في هيئة الصحة بدبي، استفاد منها 3307 أشخاص؛ فقط منذ بداية العام الجاري.

الدكتورة ناهد منصف طبيبة استشارية مديرة إدارة الشؤون الصحية في هيئة الصحة بدبي أوضحت لـ«البيان» أهمية الفحص الطبي لطرفي العلاقة الزوجية قبل الزواج، قائلة: نظراً لأهمية الفحص في الكشف عن كثير من الأمراض الوراثية المحتملة، لاسيما بين الأقارب، لجأت كثير من الدول إلى اعتماده شرطاً أساسياً لإتمام عقد الزواج.

هدف رئيسي

وأضافت: إن الهدف الرئيسي من هذا الفحص هو إخضاع العروسين للكشف الطبي العام والشامل سريرياً ومختبرياً لأمراض الدم الوراثية، فضلاً عن أمراض الغدد الصماء، خاصة أمراض الغدة، فمن خلال هذه الفحوص يمكن التأكد من سلامة البنية التناسلية لدى الطرفين، والتحقق من خلوهما من الأمراض السارية والمعدية، ومن الأمراض الزهرية والتناسلية، التي في حال وجودها، قد تضر بصحة أحد الشريكين وتهدد حياته وحياة نسله بالخطر، مثل مرض السفلس مثلاً، أو غيره من الأمراض الخطرة مثل نقص المناعة المكتسب، والأمراض العقلية، والقدرة الجنسية، والقدرة على الإنجاب.

55 شخصاً

ولفتت الدكتورة ناهد إلى أن 55 شخصاً من الذين أجروا الفحص، تبين أن نتائج فحوصاتهم كانت إيجابية وقابلة للأمراض الوراثية والمعدية، وتم تقديم المشورة الطبية والنصائح والعلاج اللازم لهم، وجميعهم منحوا فيما بعد شهادة اللياقة لإتمام الزواج.

وأضافت: إن الفحوصات التي تتم قبل الزواج تشمل الفحص السريري، وإجراء بعض فحوصات الدم المخبرية التي تهدف إلى تقليل نسبة انتشار الإصابة بأمراض الدم الوراثية الشائعة في الإمارات، وتقديم المشورة حولها والاكتشاف المبكر لبعض الأمراض التناسلية المعدية، وعلاجها، وتقديم المشورة حول طرق الوقاية منها، والحد من انتشارها بجانب تعزيز الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.

«يا فرحة ما تمت»

وأشارت إلى أن بعض الحالات تلقت خبر عدم المطابقة بصدمة وشيء من الخوف والقلق من نتائج التحاليل غير السارة، فيما نزل الخبر على البعض الآخر كالصاعقة، وفي حالات أخرى أصر المخطوبان على إتمام الزواج رغم نتائج الفحص غير المتطابقة. وأوضحت مديرة إدارة الشؤون الصحية أن هناك من يعي أهمية الفحص ويتعامل مع النتائج بعقلانية، ولا يُخاطر أو يُغامر بحياته أو حياة أطفال المستقبل الأبرياء الذين لا ذنب لهم من الاستعجال والنظر إلى المستقبل والحياة بنظرة ضيقة ومحدودة.

وقالت: عقب ظهور نتائج الفحص يقدم الطبيب المشورة للطرفين إذا ما كانت النتيجة سلبية، حيث يوضح لهم بالتدريج أن أحد الطرفين يعاني من أمراض سواء وراثية أو معدية، ويشرح لهم العواقب والأضرار في حال أرادوا إتمام الزواج، ويرشدهم إلى الطرق التي يتوجب عليهم اتباعها لتجنب الكثير من المخاطر مستقبلاً.

كما يقدم الطبيب المختص النصائح اللازمة في حال ثبت إصابة أحد الطرفين بالأمراض الوراثية، أما إذا كان كلا الطرفين مصابين أو حاملين للأمراض الوراثية، فيتم تحويلهما إلى مركز الثلاسيميا للحصول على النصائح والإجراءات اللازمة، ولا يوجد هناك قانون يمنعهما من الزواج، ويُترك للطرفين حرية اتخاذ القرار.

وفي حالة الأمراض المعدية يتم تحويل الطرف المصاب إلى قسم الأمراض المعدية لتلقي العلاج المناسب، وفي حالة الإصابة بمرض الزهري، يتم تحويل الطرف المصاب إلى عيادة الأمراض التناسلية والبولية، ثم إذا تم التوافق بين الطرفين يتم إعطاء شهادة فحص الزواج لإتمام المراسم.

سرية تامة

ولفتت إلى أنه في حال كان أحد العروسين مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسب «إيدز»، فيتم من خلال عيادة المشورة رفض منحه الشهادة ويتم تحويله إلى قسم الأمراض المعدية لعمل اللازم، مؤكدةً أن كافة نتائج الفحوصات قبل الزواج يتم التعامل معها بسرية تامة.

وأوضحت أن هناك قواعد تتبعها الهيئة استعداداً لإبلاغ المريض بخبر سيئ، حيث يستعد الطبيب نفسياً من خلال اختيار المكان المناسب للإبلاغ، بحيث يكون المكان هادئاً ومريحاً ولا يمكن مقاطعة الحديث فيه حتى ينتهي الطبيب من مهمة التبليغ، ويجلس الطبيب بالقرب من المريض أثناء الحديث معه لإزالة أي عوائق بينه وبين المريض، ولا يصح أن يجلس وراء المكتب، فقد أوضحت الدراسات أن أغلب المرضى الذين يتلقون الأخبار في هذه الوضعية يشعرون بالوحدة والعجز.

ومن الأمور التي على الطبيب تنسيقها قبل اللقاء، تحديد المرافقين للمريض لدى إبلاغه الخبر، بحيث يوجد طبيب آخر، أو أحد أفراد العائلة المقربين، أو حتى مترجم إذا كانت اللغة حاجزاً بين الطبيب والمريض. كما يجب على الطبيب قبل تبليغ المريض بخبر سيئ أن يكون ملماً بمعلومات كافية عن المرض وسبل العلاج وفرصة الشفاء منه، و يجب ألا يشرح حالة المريض مستخدماً مصطلحات طبية يصعب أو يساء فهمها من قبل المريض وذويه.

ردة الفعل

وبينت الدكتورة ناهد أنه من الضروري جداً متابعة ردة فعل المريض أثناء تلقي الخبر السيئ مثل لغة الجسد التي تعكس مدى تقبل المريض للخبر ومدى فهمه للمرض، فيما يجب على الطبيب التحدث ببطء ووضوح حتى يستطيع المريض استيعاب كافة المعلومات الجديدة عليه بشكل يضمن صحته النفسية. وفي هذه المرحلة من الأفضل أن يُوجه المريض للاطلاع على البرنامج العلاجي المتوقع لمثل حالته مع شرح مبسط عن الحالة حتى تكون الأمور واضحة، مع منحه الشعور بالمساعدة من قبل الطبيب في أي وقت.

ومن الأمور الواجب أن ينتبه إليها الطبيب أثناء تبليغ الأطراف بنتائج الفحص غير الجيدة، ألا يظهر مشاعره تجاههم، فبعض الأطباء يشعرون بالحزن لإبلاغ المريض بخبر سيئ، ما ينعكس بالطبع على حالة المتلقي بالسلب. وبينت الدكتورة ناهد منصف أنه عقب انتهاء دور الطبيب في هذه الجلسة، لا بد أن يترك المريض داخل غرفة الطبيب فترة كافية تمكنه من استيعاب الصدمة، وإفساح المجال لمرافقه لتهيئته نفسياً لتقبل الأمر.

قرار الانسحاب

التعامل مع نتيجة الفحص غير المتطابق، تتطلب نوعاً من الوعي وحسن التقدير، وهنا لا ينظر للمسألة على أنها نهاية العالم، ولا داعي لأن تعم مشاعر الإحباط واليأس نتيجة عدم التطابق، ويكفي أن يعلم الجميع أن هذا الفحص يمنع إنجاب أطفال معاقين، أو إصابتهم بأمراض مزمنة.

وكلما ازداد الوعي لدى الطرفين، سيتم تلقي الخبر بشيء من الرضا، باعتباره حماية لهما ولنسلهما، وغير ذلك قد يجرهما إلى الشعور بالاكتئاب والجزع، وفي النهاية مهما كان قرار الانسحاب مؤلماً، إلا أنه يبقى أقل إيلاماً من تربية أبناء معاقين، أو الإصابة بأمراض مزعجة مدى الحياة؛ من هنا وجب تبني ثقافة الفحص الطبي بإدراك.



>الشرع

د. الحداد: حماية الذرية من الأمراض أمر شرعي وقانوني



> علاوة على أن فحص ما قبل الزواج ضرورة قانونية لا تتم إجراءات الزواج من دون الحصول على شهادة الموافقة، فهو أيضاً مطلوب شرعاً، بحسب ما أوضح الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقال الدكتور الحداد: إننا مأمورون بفحص ما قبل الزواج شرعاً وقانوناً، ولو رجعنا إلى نصوص الشريعة الإسلامية لوجدنا أن الحديث النبوي الشريف «لا يوردن ممرض على مصح» فيه إشارات إلى مثل هذا الإجراء، خشية أن يتأثر الصحيح بالمريض.

وأضاف: إن فحص ما قبل الزواج يتضمن ما يفيد سلامة الزوجين من الأمراض المعدية والوراثية، ومثل هذا الإجراء ما تم إلا لمصلحة الزوجين وللنسل والمجتمع كله، فالذرية من مقاصد الزواج العظيمة وزهرة الحياة الدنيا وزينتها.

وذكر الدكتور الحداد أن الشريعة نهت عن الأفعال التي تضر بالإنسان وتقتله، وتلقي به إلى التهلكة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، والزواج من طرف مصاب بمرض معدٍ هو إضرار بالآخر، وقد حرص الإسلام على سلامة الإنسان ليكون قوياً فاعلاً، والدخول في زواج فيه عدوى هو إلقاء لها في معمعة المهالك.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهياً مباشراً عن الدخول إلى أرض الوباء، فقال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»، كل ذلك من أجل أن يحمي الإنسان من الوقوع في براثن الأمراض الفتاكة.

وأكد الدكتور الحداد جواز إتمام الزواج إذا ثبت سلامة الطرف الآخر أو النسل من الأمراض الخطيرة؛ بشرط أن يقرر ذلك الأطباء الثقات، فإن أُمن التناسل، فإن القول بمشروعية الزواج حينئذ يكون وجيهاً، إذا رضي كل طرف بعيب صاحبه، وأراد أن يعيش معه بقية حياته بزواج شرعي.

أمراض

لزواج الأقارب إيجابيات وسلبيات

قد يكون لزواج الأقارب فائدة اجتماعية كونه يحافظ على بعض الصفات المرغوبة في المجتمع، مثل الذكاء والجمال والقربى، لكنه ربما يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة ببعض الأمراض الوراثية، مثل «الثلاسيميا» وفقر الدم المنجلي، وبعض الأمراض العقلية، خاصة إن وجدت أمراض وراثية في العائلة، إذ إن احتمال ولادة طفل مصاب بمرض وراثي في حالات زواج الأقارب يصل إلى 8% مقابل 4% لظهور المرض نفسه في المجتمع عامة، أي ضعفين.

ويكمن الهدف من إجراء فحص ما قبل الزواج في اكتشاف الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة، كـ«الإيدز» والتهابي الكبد «ب» و«ج»، والـزهـري، فضلاً عن الوقاية من الإصابة بأمراض الدم الوراثية، وخفض نسبة حدوث الأمراض الخلقية والمشكلات الوراثية، وظهور الإعاقة الذهنية والتخلف العقلي، إلى جانب الفحوص الوقائية الأخرى، مثل فصيلة الدم والمناعة ضد الحصبة الألمانية للمرأة.

الفحص طريق إلى الصحة

الزواج سنة كونية مقدسة، وهو حالة من التوافق والانسجام والمودة والألفة بين طرفي العلاقة من النواحي الصحية والنفسية والجنسية والاجتماعية والشرعية، بهدف تكوين أسرة سليمة، وإنجاب أبناء أصحاء وسعداء. والزواج أيضاً تمهيد لدخول الفرد مرحلة جديدة في بناء العلاقات العاطفية والأسرية والصحية، من هنا نشأت الحاجة الملحة لحماية هذه المنظومة من العديد من المشكلات النفسية والاقتصادية، وكل ما يعكر صفو هذه الحياة، بما يضمن وقاية الطرفين والذرية من الأمراض الوراثية والمعدية.

وفي استطلاع لآراء الجمهور أكدت بدرية مفتاح أهمية الفحص الطبي قبل الزواج، بهدف بناء أسرة سعيدة ومستقرة، تؤدي وظائفها بنجاح، ولتجنب إصابة أحد أفراد الأسرة بأي من الأمراض الوراثية أو المعدية، فضلاً عن انعكاسات هذه الحالة السلبية على المريض والأسرة والمجتمع، والحفاظ على جيل صحي معافى.

معاناة نفسية

أما فاطمة بن طوق فلفتت إلى تعرض الكثير من الشباب والفتيات الراغبين في الزواج إلى معاناة نفسية نتيجة فحوصاتهم الطبية غير المتوافقة، أو التي تشير الى إصابة أحدهما بمرض ربما يقف عائقاً وعقبة أمام إتمام الزواج وتكوين أسرة، خاصة إذا كان هناك قبول بين الطرفين، أو توافق متبادل في المشاعر.

وتنصح فاطمة الأسر بعدم الاستعجال في الموافقة المبدئية على الزواج أو حتى على الخطوبة، إلا بعد التأكد من نتائج الفحص، لتجنب المعاناة النفسية التي قد يتعرض لها الطرفان والأهل، إن كانت النتيجة غير متوافقة.

صدمة الفحص

أما منى محمد فشرحت معاناتها قائلة: تقدم لخطبتي زميل عمل من عائلة محترمة، ويشهد له الجميع بالأخلاق العالية، وكان بينهما إعجاب متبادل، وقد وافق أهلها على الخطوبة بعد أن تأكدوا من جدية الشاب وسمعته الطيبة، وحينما اقترب موعد عقد قرانهما أجريا الفحوصات الطبية اللازمة؛ فكانت النتيجة عدم التوافق، ما جعلهما يعيشان أزمة نفسية كبيرة.

وأشارت إلى أن الشاب بطبيعة الحال لا يعيبه ذلك، فقد تزوج هذا الشخص لاحقاً بفتاة أخرى، أما هي فلم يتقدم لها أحد؛ رغم أن التقرير الطبي أكد أنها حاملة لمرض فقر الدم المنجلي، وليست مصابة به، ما جعلها تتعرض للكثير من الإحراجات والضغوط النفسية في مجتمع لا يعي ثقافة الأمراض الوراثية.

الوقاية خير

أما محمد العريمي فقال: التعرف على المرض قبل الزواج أو الحمل، سيسهم في حالات كثيرة في معالجته أو تجنب عواقبه ومضاعفاته أو على الأقل سيكون الزوجان على علم بتبعاته وأخطاره، بالإضافة إلى أن لقاء راغبي الزواج بالطبيب يكون فرصة للإجابة عن كافة استفساراتهم وإعطائهم النصائح والإرشادات المناسبة بناءً على التاريخ المرضي والعائلي لكل منهما.

ورحب عدنان المرزوقي بإجراء الفحوصات والحصول على الاستشارة بهدف تجنب أخطار أو تبعات قد تحدث للأبناء أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين الإنجابية، انطلاقاً من مبدأ وجوب قيام الزواج وبنائه على الصراحة والثقة من الطرفين، مشيراً إلى أن بعض التحاليل تجرى بموافقة وإقرار مسبق، لذلك يرى أنه من الواجب شرح الأمر للطرفين عند حضورهما مجتمعين أو إطلاع كل طرف على حدة بنتائج تحاليله بنفسه، وعدم إطلاع الطرف الآخر عليها إذا كان هناك خطر أو مانع من إتمام الزواج.

ضرر الفتيات أكبر

ناشد المستطلعون المؤسسات والجهات المعنية بضرورة تكثيف الوعي المجتمعي تجاه الفحوصات الطبية قبل الزواج من خلال مختلف المنابر التي تصل إلى الشباب بصورة أخص، متسائلين إن كان من حق الشاب الزواج من فتاة سليمة، فإنه في المقابل من حق الفتاة أن تتزوج الشاب السليم، والحاصل أن الأسر تقبل لبناتها الشاب مهما كانت إصابته بالأمراض الوراثية، في الوقت الذي يتحاشى الكثير من الشباب وذويهم قبول الفتاة المصابة أو الحاملة للمرض.

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