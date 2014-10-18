دائرة إسكان خورفكان: لا يوجد مساكن غير مأهولة بشكل تام

أكد المهندس إبراهيم الحوسني مدير إدارة الأفرع بدائرة الإسكان بخورفكان لـ»البيان» تعليقا على بلاغات وجود مساكن حكومية جديدة غير مسكونة من مستحقيها في مجمع منطقة «الحراي» السكني بمدينة خورفكان: إلى زيارة المساكن الحكومية الجديدة في المنطقة وأنه لا يوجد مساكن غير مأهولة بشكل تام، ولكن لكل أسرة مواطنة ظروفها الخاصة بنسبة إشغار مساكنهم المخصصة لهم في الأسبوع.

علماً بأن جميع المساكن تم تخصيصها لمن تنطبق عليهم حالات الاستحقاق.

وأكد الحوسني أن دائرة الإسكان منذ إنشائها أعطت أهمية لموضوع التفتيش على المساكن، ومتابعة وضعها بعد تسليمها للمستفيدين، وتقوم وبشكل دوري بالمرور على مشروعات المساكن والتواصل مع المستفيدين لمعرفة المعوقات الخاصة بهم في حال تأخر الاستفادة من المسكن المخصص.

إيجاد حل

وكان عدد من سكان «الحراي» التي شيدتها دائرة الإسكان بالشارقة بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد شكوا مخاطر منازل شعبية هجرها أصحابها منذ استحقاقها مطلع 2013 إما لاستقرارهم في منازلهم القديمة أو في إمارات أخرى، إضافة إلى أسباب أخرى شخصية علقت تلك المنازل كمهجورة ـ على حد وصفهم، حيث باتت تلك المساكن تشكل هاجسا حقيقيا ومسببة قلقا كبيرا لسكاني هذه المنطقة، في حين يرون أن هناك مواطنين آخرين في أمس الحاجة إلى تلك المساكن، مطالبين المسؤولين في دائرة الإسكان بالشارقة والجهات ذات الاختصاص بإيجاد حل سريع للمشكلة وشن حملات تفتيشية مكثفة على تلك المنازل وبشكل مستمر للتأكد من ثبات أو تغير الحالة ولضبط المخالفين.

لا نعرف أصحابه

قالت المواطنة «أم حمدان» بجانب منزلي منزل لا نعرف أصحابه للآن، وتقول إننا نعاني كل يوم من هذا البيت ونسمع أصواتا غريبة آخر الليل. وقد طالبنا أكثر من مرة دائرة الإسكان وضع حل لنا لكن لا فائدة، في الوقت ذاته نحن لا نعرف أصحاب البيت.

مطالبة «الإسكان» الاهتمام والقيام بجولات ميدانية للكشف عن المنازل المهجورة التي لا يسكنها أصحابها ولم تستغل للآن، حتى يتسنى توزيعها على مستحقين آخرين من أصحاب الطلبات الإسكانية وضبط الأمن في المنطقة.

خوف دائم

كما أعرب أحد القاطنين في المنطقة عن استيائه من هجر مستفيدين لمنازلهم في هذه المنطقة الجديدة بعدد يصل إلى 7، لافتاً إلى أنه تواصل مع أحد ملاك المنازل وأخبره بأنه طالما ليس في حاجة إلى منزله، فعليه أن يتنازل عنه لمواطن آخر يكون في حاجة إليه. خصوصاً أن نوافذ منزله وأبوابه مكسورة، ما يجعل السكان في حالة خوف دائم.