مجلس الأمن يعرب عن “الغضب العميق” إزاء عمليات القتل في العراق على يد ” داعش”

أدان مجلس الأمن الدولي “سلسة الأعمال الانتحارية المفزعة باستخدام السيارات المفخخة وغيرها من الهجمات التي ارتكبتها في الأيام الأخيرة، الجماعة الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العاصمة العراقية والمحافظات القريبة منها”.

وفي بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الجمعة أعرب أعضاء مجلس الأمن عن “غضبهم الشديد بخصوص مقتل العشرات من العراقيين، بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في البرلمان من محافظة البصرة (جنوب) ورئيس شرطة محافظة الأنبار (أحمد الدليمي)”.

كما أعرب البيان أيضا عن “الغضب العميق إزاء جميع العراقيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم قتلهم أو اختطافهم أو اغتصابهم، أو تعذيبهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، فضلا عن تجنيد واستخدام الأطفال”.

وأكد بيان مجلس الأمن مجددا على “ضرورة محاسبة أولئك الذين ارتكبوا أو كانوا مسئولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في العراق”.

وشدد البيان على أن “بعض هذه الأعمال قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعيا حكومة العراق والمجتمع الدولي إلى “العمل من أجل ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

وحث أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي، على “مواصلة تعزيز وتوسيع الدعم لحكومة العراق- وفقا للقانون الدولي- بما في ذلك قوات الأمن العراقية، لمواجهة تنظيم داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به”.

وجدد بيان أعضاء مجلس الأمن على “ضرورة إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، والقضاء على التعصب والعنف والكراهية التي يمثلها، وعلى ضرورة أن يكون هناك جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات، لاسيما تلك الموجودة في المنطقة لمواجهة داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة”.

ويوجه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة دول أوروبية وعربية، ضربات جوية لمواقع “داعش” في سوريا والعراق في إطار الحرب على التنظيم ومحاولة تحجيم تقدمه في مناطق أوسع في الدولتين، وذلك بعد سيطرة الأخير على مدينة الموصل شمالي العراق بالكامل، في 10 يونيو/حزيران الماضي.