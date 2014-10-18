مؤتمر المستجدات في علم الصيدلة ينطلق في الأحساء

انطلق أمس معرض ومؤتمر الأحساء السنوي الأول للمستجدات في علم الصيدلة وذلك برعاية وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع وينظمه نادي صيادلة الأحساء والجمعية الصيدلية السعودية بحضور نحو 300 صيدلي.

الحفل الذي حضره ضيف شرف من الإمارات د. علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة صحة دبي رئيس مؤتمر دبي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات، والدكتور إبراهيم السرا رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية والدكتور ابراهيم الخرس رئيس مجلس إدارة نادي الصيدلة بالاحساء.

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم، أعقب ذلك كلمة الدكتور علي السيد وصف في مستهلها الحضور بالمتميز من خيرة العاملين في الحقل الصيدلاني، وأعرب عن سروره للمشاركة، واعتبر علم الصيدلة من العلوم الأساسية والتي لها الدور الفاعل في مجال الرعاية الصحية ويقع على كاهل العاملين في الحقل الصيدلاني مسؤولية مجاراة التطور المتسارع للإيفاء بالمهام والمسؤوليات خاصة وأن الصيدلي يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية حيث يلعب الصيادلة دوراً استثنائيا وفريدا من نوعه في فريق الرعاية الصحية ويرجع ذلك لإدراكهم لمعايير ضمان جودة الأدوية، وإدارتهم الفعالة لسلسلة التوزيع الدوائي، كما ان كفاءة ومقدرة الصيادلة تعتبر حقيقة واضحة وجلية دعّمها دورهم الرئيسي في التقليل والوقاية من حدوث الأخطاء الدوائية والارتقاء بنوعية وجودة حياة المرضى، ووجه في ختام كلمته الدعوة للمشاركين للمشاركة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا 2015.

بعد ذلك، القى مدير الشؤون الصحية في الاحساء الدكتور عبدالمحسن الملحم كلمة ترحيبية معرباً عن استعداد صحة الاحساء لاستضافة اي لقاء او مؤتمر، بعدها ألقى الدكتور صلاح المزروع كلمة رحب بالجميع مؤكداً أنها فرصة للالتقاء بجميع الصيادلة على مستوى المملكة وان هذا هو المؤتمر الاول الذي يقام في الاحساء.

وتمنى ان تكون هناك مؤتمرات في مناطق عدة من المملكة وفي دول الخليج العربي وذلك لتقارب وجهات النظر لما لأهمية هذه المؤتمرات واستقطاب اكبر عدد منهم من العاملين في المجال الصحي ومن طلبة كليات الصيدلة وفي نهاية الكلمة شكر رئيس مجلس إدارة نادي الصيدلة بالاحساء الدكتور إبراهيم الخرس على ماقام به من جهود جبارة لإقامة هذا المؤتمر.