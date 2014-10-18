تفعيل المقررات الإلكترونية بجامعة الطائف

حققت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1435ه نجاحاً متميزاً في نشر ثقافة استخدام التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بين منسوبي الجامعة؛ حيث تم تدريب 450 عضو هيئة تدريس كمدربين للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة شطري الطلاب والطالبات، وقد ترتب على ذلك تفعيل 3095 مقرراً دراسياً على النظام ذاته بمشاركة إيجابية من 1194 عضو هيئة تدريس و 22166 طالب وطالبة على التفاعل مع نظام البلاك بورد صرح بذلك عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد د. عبدالغفار قرشي وقال بان العمادة ستواصل سلسلة أنشطتها المتميزة أيضاً من خلال العام الجامعي الحالي 1435-1436ه بعقد لقاء تعريفي للطلاب الجُدد بنظام إدارة التعلم البلاك بورد.

وأشار الدكتور قرشي عن اعتزام العمادة عقد ورش عمل حول: إستراتيجيات التعلم المدمج وإمكانية الاستفادة منها في التدريس ضماناً لجودة العملية التعليمية بجامعة الطائف.