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الجهات الأمنية بالشرقية تقبض على 100 ألف مخالف

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الجهات الأمنية بالشرقية تقبض على 100 ألف مخالف الجهات الأمنية بالشرقية تقبض على 100 ألف مخالف

    تمكنت الجهات الامنية العاملة بالميدان بشرطة المنطقة الشرقية والجهات التابعة للامن العام بالمنطقة خلال العام الجاري من القبض على (101302) حالة من مختلف الجنسيات.

ذكر ذلك الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي الذي أوضح أن المقبوض عليهم احيلوا جميعا الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية حيالهم. 

وأشار العقيد الرقيطي إلى أن الجهود المبذولة للجهات الامنية التي تهدف إلى تعقب وضبط المخالفين للانظمة نفذت الجهات الامنية بالمنطقة الشرقية منذ مطلع العام الجاري عددا من المسوحات والمداهمات الميدانية المتعددة والمتواصلة استهدفت عددا من المواقع المشتبه بتواجد العمالة المخالفة بها في المناطق السكنية والهجر وبكافة الانشطة التجارية ومواقع الانشاء والتشييد وكذلك البيع بانواعه، وتمثلت الجهود بسلسلة من الحملات المتعاقبة لملاحقة وضبط المخالفين للأنظمة بأنواعها  وبمشاركة عدد من الجهات المعنية كمكتب العمل والأمانة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكنت من خلالها الفرق المخصصة لعمل الدهم والتمشيط والمسح الميداني من ضبط العديد من المخالفين لنظام الاقامة والعمل تجاوز 100 الف حالة.

وأكد العقيد الرقيطي أن المهام الميدانية ستتواصل بمشيئة الله في هذا الجانب وفق الخطط المعدة مسبقا بهذا الخصوص والتي تهدف الى القضاء على هذه الظاهرة. كما تأمل تعاون الجميع في مكافحة هذه الظاهرة وعدم التعامل مع المخالف والابلاغ عنه ليتم ضبطه في حينه وتسليمه لجهة الاختصاص.

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