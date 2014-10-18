تعليم الزلفي يحجز خمسة مقاعد في جائزة التميز

الزلفي - حمود العمار

هنأ مدير التربية والتعليم في محافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي؛ الفائزين والفائزات من منسوبي الإدارة بجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز في دورتها الخامسة هذا العام، وأهاب الطريقي بجميع المستهدفين بالجائزة من "مشرفين ومعلمين ومديري مدارس" لاستكمال متطلبات المشاركة في الدورات القادمة من هذه الجائزة، مؤكداً أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من الأكفاء والمتميزين، غير أن إخفاقهم في جانب التوثيق لإنجازاتهم أو التسجيل ضمن المتنافسين، قد يحرمهم من الوصول إلى منصة التكريم.

وأوضح منسق الجائزة سعود السيف أن الفائزين والفائزات بالجائزة لهذا العام؛ سيتم تكريمهم في الحفل الذي تقيمه الوزارة خلال شهر صفر القادم، مشيراً إلى حجز ثلاثة مقاعد في قطاع البنين ومقعدين في قطاع البنات، والفائزون هم: مشرف التربية الإسلامية راشد البداح (فئة المشرفين التربويين)، مشرفة التقنيات التربوية لطيفة العوجان (فئة المشرفات التربويات)، مدير مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية عبدالله الفحام (فئة الإدارة والمدرسة)، مديرة الثانوية الثانية مشاعل العمار (فئة الإدارة والمدرسة)، المعلم في مدرسة الملك عبدالله الابتدائية صالح الحمران (فئة المعلم).