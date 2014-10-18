أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تعليم الزلفي يحجز خمسة مقاعد في جائزة التميز

Google+ Print
تعليم الزلفي يحجز خمسة مقاعد في جائزة التميز تعليم الزلفي يحجز خمسة مقاعد في جائزة التميز
760812146122.jpg

محمد الطريقي

الزلفي - حمود العمار

    هنأ مدير التربية والتعليم في محافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي؛ الفائزين والفائزات من منسوبي الإدارة بجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز في دورتها الخامسة هذا العام، وأهاب الطريقي بجميع المستهدفين بالجائزة من "مشرفين ومعلمين ومديري مدارس" لاستكمال متطلبات المشاركة في الدورات القادمة من هذه الجائزة، مؤكداً أن الميدان التربوي يزخر بالعديد من الأكفاء والمتميزين، غير أن إخفاقهم في جانب التوثيق لإنجازاتهم أو التسجيل ضمن المتنافسين، قد يحرمهم من الوصول إلى منصة التكريم.

وأوضح منسق الجائزة سعود السيف أن الفائزين والفائزات بالجائزة لهذا العام؛ سيتم تكريمهم في الحفل الذي تقيمه الوزارة خلال شهر صفر القادم، مشيراً إلى حجز ثلاثة مقاعد في قطاع البنين ومقعدين في قطاع البنات، والفائزون هم: مشرف التربية الإسلامية راشد البداح (فئة المشرفين التربويين)، مشرفة التقنيات التربوية لطيفة العوجان (فئة المشرفات التربويات)، مدير مدرسة الإمام محمد بن سعود الثانوية عبدالله الفحام (فئة الإدارة والمدرسة)، مديرة الثانوية الثانية مشاعل العمار (فئة الإدارة والمدرسة)، المعلم في مدرسة الملك عبدالله الابتدائية صالح الحمران (فئة المعلم).

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية