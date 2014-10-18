مؤسسة محمد بن فهد الإنسانية تشارك في معرض المسؤولية الاجتماعية

تشارك مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الثلاثاء المقبل في معرض المسؤولية الاجتماعية الثالث 2014م، الذي ينطلق في العاصمة الرياض الثلاثاء المقبل برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة العديد من المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص في المملكة.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى الانصاري ،أن المشاركة في المعرض تأتي لعرض تجارب المؤسسة وبرامجها في خدمة المجتمع عبر السنوات الماضية وذلك من خلال المشاركه بالجناح المخصص للمؤسسة في المعرض.

مشيرا إلى أن الجناح سوف يعرض المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة حالياً ومستقبلياً في مجالات مختلفة كتدريب وتأهيل الشباب وتنمية المرأة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك تنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية على مستوى المملكة كمشروع حاضنات السجون لتأهيل مخرجات السجون ومستشفيات الامل ودور الملاحظة من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف وفتح المشاريع الصغيرة ومشروع ترميم وتحسين منازل الاسر المحتاجة. بالإضافة إلى عرض مشاريع وبرامج المؤسسة التي تسعى لتحقيق التنمية الإنسانية والتي تتمثل في برنامج الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لتنمية الشباب ومشروع الأمير محمد بن فهد للأسكان الميسر وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة ولجنة التأهيل الاجتماعي ومركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير وكرسي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لدعم المبادرات الشبابية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وصندوق الأميرة نوف بنت محمد لدعم المرأة العاملة وكرسي الأمير محمد بن فهد للدراسات الحضرية والإقليمية جامعة الدمام وجائزة الأمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر وجائزة وكرسي الأمير محمد بن فهد لدراسات العمل التطوعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكرسي الأمير محمد بن فهد لأبحاث فيروسات الكبد في جامعة طيبة .