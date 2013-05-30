مدير مطار أسوان الدولى: عطل فنى فى الكابل الرئيسى المغذى للمطار

قال شهود عيان بمدينة أسون، إن مجهولين سرقوا كابل التليفونات الرئيسى الخاص المغذى لمطار أسوان، صباح اليوم الخميس، وتعد تلك هى المرة الرابعة منذ ثورة 25 يناير، وآخرها كانت فى أبريل الماضى.

من جانبه، أكد اللواء سيد عبد الغفار، مدير مطار أسوان الدولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما أخطرنا به هو عطل فنى فى الكابل الرئيسى المغذى للمطار، ولم نبلغ بسرقته حتى الآن.

وأشار إلى أننا أرسلنا مندوباً من الاتصالات لمعرفة السبب الرئيسى فى العطل الواقع بين "سحارى – أسوان"، وإصلاحه.

قال شهود عيان بمدينة أسون، إن مجهولين سرقوا كابل التليفونات الرئيسى الخاص المغذى لمطار أسوان، صباح اليوم الخميس، وتعد تلك هى المرة الرابعة منذ ثورة 25 يناير، وآخرها كانت فى أبريل الماضى.

من جانبه، أكد اللواء سيد عبد الغفار، مدير مطار أسوان الدولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما أخطرنا به هو عطل فنى فى الكابل الرئيسى المغذى للمطار، ولم نبلغ بسرقته حتى الآن.

وأشار إلى أننا أرسلنا مندوباً من الاتصالات لمعرفة السبب الرئيسى فى العطل الواقع بين "سحارى – أسوان"، وإصلاحه.