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الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية في ختام اجتماعات سد النهضة.. والاستقرار على أحدهم نهاية نوفمبر

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الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية في ختام اجتماعات سد النهضة.. والاستقرار على أحدهم نهاية نوفمبر الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية في ختام اجتماعات سد النهضة.. والاستقرار على أحدهم نهاية نوفمبر

قال الدكتور حسام وزير الري، وزير الموارد المائية والري، إن لجنة سد النهضة بدأت على الفور في مخاطبة المكاتب الاستشارية السبعة التي وافقت على تلقي عروض منها، للقيام بإعداد الدراستين التكميليتين التي أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.

جاء ذلك في بيان المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء مياه والسودان وإثيوبيا، وأعلن فيه وزير الري المصري، عن ختام اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، والتي استمرت لمدة يومين بالقاهرة.

وقال المغازي، إن اللجنة وافقت على اختيار 7 مكاتب استشارية عالمية، مشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة في تصميمات السدود وتقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على أن يتم على الفور إجراء اتصالات بهذه المكاتب لتلقي العروض منها وعمل مناقصة محدودة لاختيار أفضل الأسعار.

كما وافقت اللجنة الوطنية الثلاثية، على اختيار مكتب محاماة بريطاني دولي يقوم نيابة عن الدول الثلاثة التعاقد مع المكتب الاستشاري الدولي، والقيام بالإجراءات المالية والإدارية.

واتفق الوزراء على عقد الجولة الثالثة للجنة الوطنية في الخرطوم نهاية نوفمبر، لمتابعة اختيار المكتب الاستشاري.

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