محافظ أسيوط ينهى مشكلة تعطل تكييف "المبرة" ويدعمها بـ"رنين مغناطيسى"

أنهى الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، مشكلة تعطل أجهزة التكييف فى قسم غسيل الكلى بمستشفى المبرة "التأمين الصحى"، بعد أن تواصل مع أحد المتبرعين الذى تبرع بعدد من المراوح لتركيبها بالقسم بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الصيانة الكلية لأجهزة التكييف.

وكان المحافظ قد وجه بعمل صيانة شاملة لأجهزة التكييف بالقسم أثناء زيارته المفاجأة للمستشفى، وتم الانتهاء من صيانة جزئية للأجهزة، فى حين لم تنته الصيانة الكلية للأجهزة حتى الآن.

وأوضح الدكتور ممدوح عبد الفتاح مدير التفتيش و الجودة بمستشفى التأمين الصحى فرع أسيوط، أن دعم المحافظة لقسم الكلى بمراوح جاءت بعد تأخر الصيانة الكلية لأجهزة التكييف من قبل المقاول المسئول عن الصيانة، مشيراً إلى أن دعم القسم بعدد من المراوح مهم لاستمرار العمل بالقسم.

وأكد مدير التفتيش والجودة بالمستشفى، أن الدكتور يحيى كشك يولى اهتماماً ورعايةً خاصة بمستشفى التأمين الصحى، مضيفاً أن المحافظ دعم مستشفى التأمين الصحى بجهاز أشعة الرنين المغناطيسى وجارى تجهيز غرفة بالمستشفى لاستقبال الجهاز الجديد.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء على حسن وكيل نقابة الأطباء بأسيوط، أن النقابة لمست جهود المحافظ فى المجال الطبى خاصة مستشفيات التأمين الصحى مشيرة إلى نجاحه فى وضع حلول لمشكلات كثيرة، إضافة إلى دعمه المستمر للأطباء حيث وموافقته على تدريب الأطباء داخل مستشفيات الإيمان والشاملة.