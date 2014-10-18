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رسميا - المغرب ينفي تخليه عن استضافة أمم إفريقيا 2015

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رسميا - المغرب ينفي تخليه عن استضافة أمم إفريقيا 2015 رسميا - المغرب ينفي تخليه عن استضافة أمم إفريقيا 2015

(إفي): نفى المغرب بشكل رسمي اليوم تنازله عن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 خوفا من تفشي فيروس إيبولا، رغم مطالبته بتأجيلها.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة بيانا يوم الجمعة يؤكد رغبة المغرب في استضافة الحدث الرياضي، لكنه تم طرح بعض الاقتراحات على الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، سيرد عليها في غضون أيام.

ومن ضمن اقتراحات المغربية تأجيل أمم إفريقيا التي كان من المقرر أن تستضيفها الرباط ومراكش في يناير المقبل، أو تنظيم النسخة المقبلة في 2017 وذلك خوفا من إيبولا، الذي انتشر في دول غرب أفريقيا، وأودى بحياة أربعة آلاف و500 شخصا.

ومن المقرر أن يبحث الاتحاد الأفريقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في الثاني من الشهر المقبل في الجزائر طلب التأجيل الذي تقدم به المغرب لاتخاذ قرار بشأن اقامة البطولة في موعدها أو تأجيلها أو الغائها.

موافقة وزارة الصحة تحسم ملف استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2015

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فيديو اليوم السابع

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