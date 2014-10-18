موافقة وزارة الصحة تحسم ملف استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2015

قال جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إن ملف تقدم مصر بطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2015 أمام عادل عدوي وزير الصحة لدراسته قبل التقدم بطلب تنظيم البطولة.

كأس الأمم الإفريقية 2015 من المفترض تنظيمها في المغرب، لكن البلد العربي طلب رسميا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل البطولة خوفا من تفشي وباء أيبولا.

وأضاف علام فى تصريحات تليفزيونية يوم الجمعة "وزارة الشباب والرياضة ابلغتنا بالجاهزية لاستضافة البطولة، لكن الملف الأن أمام وزير الصحة وعندما نتلقى موافقته سنتقدم رسميا بطلب تنظيم المسابقة".

يذكر أن اللجنة الفنية بالكاف ستجتمع مع مسؤولي المغرب مطلع الشهر المقبل للوصول لقرار نهائي حول تنظيم نسخة 2015 من البطولة الإفريقية.