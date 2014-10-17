سان جيرمان يرد على تقدم لانس بثلاثية

(إفي): استعاد باريس سان جيرمان ذاكرة الانتصارات ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد تعادلين في آخر جولتين، ليحقق الفوز اليوم خارج ملعبه على لانس بثلاثة أهداف لواحد في افتتاح الجولة العاشرة.

ورفع الفريق الباريسي، حامل لقب الليج آ في آخر موسمين، رصيده الى 18 نقطة ليرتقي الى الوصافة مؤقتا، متقدما بنقطة على بوردو، فيما تفصله أربع نقاط عن المتصدر مارسيليا.

أما لانس فلا يزال في منطقة الخطر بالمركز الـ18 بثمان نقاط متجمدة.

غاب عن اللقاء الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاستمرار إصابته.

تقدم لينس مبكرا (ق10) بعد هجمة مرتدة مثالية انتهت بلمسة سحرية من اللاعب المالي أداما كوليبالي في شباك الحارس الإيطالي سلفاتوري سيريجو.

ومن تسديدة متقنة خارج منطقة الجزاء أدرك يوان كاباي التعادل لبي إس جي (ق28).

وسريعا بعد خمس دقائق رجح البرازيلي ماكسويل كفة الضيوف بهدف غاية في الروعة بعد أن استغل خروجا خاطيء من الحارس رودي ريو ليقوم بإسقاط الكرة من فوقه بمهارة فائقة (ق33).

ومن ركلة جزاء وقع النجم الأوروجوائي على ركلة جزاء (ق55) بعد دقيقة من طرد مدافع لينس الإيفواري جان فيلي جامين.

وبعد دقيقة واحدة من هدفه، نال كافاني بطاقة حمراء من مجموع انذارين، ثم طرد جيروم لي مونيه لاعب وسط لينس بعد ثلاث دقائق، ليكمل الفريقان المواجهة بتسعة لاعبين ضد عشرة.