إصابة ربة منزل بحروق فى الوجه إثر إشتباكات بين الإخوان والأهالى بالشرقية

أصيبت ربة منزل، بحروف فى الوجه، في اشتباكات وقعت بين عدد من أنصار جماعة الإخوان، ومعارضين لهم بقرية السعديين التابعة لمركز منياالقمح .

وجاء ذلك بعد أن نظم العشرات من أنصار الاخوان مسيرة انطلقت من أمام المسجد الكبير بقرية السعديين احدي قري مركز منياالقمح ، رددوا خلالها الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والرئيس السيسي .

وقام أنصار الإخوان، بإطلاق الألعاب النارية ، مماأادى إلي إصابة ربة منزل بحروق بالوجه، وهو ما اثار حفيظة الاهالى ، فقاموا برشقهم بالحجارة ، ووقعت اشتباكات بين الطرفين تبادلوا خلالها الرشق بالحجارة واطلاق الاعيره النارية.

ودفعت الأجهزة الأمنية، بقوات فض الشغب بالمحافظة لفض الاشتباكات، فى محاوله للسيطره على الموقف .