خضيرا يعود لقائمة ريال مدريد في مواجهة ليفانتي

(إفي): عاد سامي خضيرا لاعب وسط ريال مدريد إلى قائمة الريال في مواجهة ليفانتي بالجولة الثامنة بالليجا، والتي شهدت أيضا دخول لاعبي الفريق الرديف دييجو يورينتي وألفارو ميدران، وغياب سيرخيو راموس وفابيو كوينتراو ورافائيل فاران وكريم بنزيمة.

ويعود خضيرا إلى القائمة بعد غياب استمر ستة أسابيع إثر تعرضه لتمزق عضلي خلال مواجهة ريال سوسييداد في الليجا.

وكان من المتوقع أن يعود البرتغالي فابيو كوينتراو إلى القائمة، ولكنه غاب عن المران الأخير، ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى فالنسيا.

ويبدو أن كوينتراو قد تجاوز المشكلات التي كان يعاني منها في الركبة، ولكن النادي لم يدلي بأي بيان بشأن غيابه عن تدريبات اليوم.

فيما لم يتعاف راموس بشكل كامل من الاصابة التي تعرض لها في السمانة خلال اللقاء الأخير بالليجا، أمام أثلتيك بلباو، ولا يزال خيسي رودريجز ييكمل رحلة التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الركبة.

بينما أصيب الفرنسي رافائيل فاران وكريم بنزيمة بارتفاع درجة الحرارة، ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال بالاستعانة بلاعبي الفريق الرديف، قلب الدفاع يورينتي والمهاجم مدران.

وتضم القائمة كلا من: إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو، وداني كاربخال وألبارو أربيلوا وبيبي وناتشو ودييجو يورينتي ومارسيلو وسامي خضيرة وتوني كروس وآسيير إياراميندي ولوكا مودريتش وإيسكو وجيمس رودريجز وجاريث بيل ومدران وكريستيانو رونالدو وتشيتشاريتو.