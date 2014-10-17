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بالفيديو.. “دينا الوديدي” تعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ألبومها الجديد

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بالفيديو.. “دينا الوديدي” تعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ألبومها الجديد بالفيديو.. “دينا الوديدي” تعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن ألبومها الجديد

 

دينا الوديدى

 

عقدت اليوم الجمعة، في السابعة مساءًا ، الفنانة دينا الوديدي مؤتمرا صحفيا بالمركز القومي للثقافة والفنون، للحديث عن إصدارها ألبوم “تدوّر وترجع” والذي تم تسجيله في عام 2011، ويعبر عن تجاربها و مشاريعها الموسيقية .

و الألبوم من غنائها وتلحينها، و يتكون من 11 أغنية منهم أغاني جديدة و أغاني قديمة بتوزيع قديم و شارك في تسجيل الألبوم عدد من الموسيقيين المحترفين من و البرازيل و أمريكا .

والموسيقين الذين شاركوا الفنانة في تسجيل الألبوم :جيتار أكوستيك “منير ماهر”، جيتار إليكتريك”محمد عادل”، أكورديون “وائل السيد”، كوله” نادر الشاعر”، كمانجا “نانسي منير”، كمانجا وفيولا “محمد سامي”، تشيلو “جان أبادير”، باص جيتار “سيكا”، بركشن “عظيمة”، درامز “محمد رأفت”

وشارك في موسيقى الألبوم الفنان العالمي چيلبرتو چيل البرازيلي، كما شاركت فرقة مزاهر المصرية التي أضافت إلى الألبوم صوتا مختلفا وروحا مغايرة.

المراسل :محمود عبد الحفيظ

تصوير:احمد دياب

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