يوفنتوس: ميلو + 5 مليون يورو = تيفيز

قد يدخل البرازيلي فيليبي ميلو لاعب وسط يوفنتوس كجزء من صفقة ضم كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي والتي ينوي البيانكونيري إبرامها خلال الأيام المقبلة.

وكان ميلو قد قضى الموسمين الماضيين في صفوف جالاتاسراي على سبيل الإعارة ولكن النادي التركي لا ينوى شراء اللاعب بصفة نهائية.

ووفقا للتقارير فإن السعر الذي سيدفعه يوفنتوس في المهاجم الأرجنتيني بالإضافة لميلو سيكون 5 ملايين يورو .

جدير بالذكر أن تيفيز ليس المهاجم الوحيد الذي يهتم يوفنتوس بضمه إذ دخل في مفاوضات مع ريال مدريد لضم مهاجمه جونزالو إيجواين كما يسعى لضم مهاجم فيورنتينا ستيفن يوفتيتش.