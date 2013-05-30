فسخ خطوبة Miley Cyrus و Liam Hem sworth رسمياً

انتهت علاقة المغنية الأمريكية Miley Cyrus والممثل الأسترالي Liam Hemsworth بعد أن كانا أعلنا خطوبتهما في يونيو الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، أن المشاكل تغلّبت على علاقة النجمين، الأسترالي Liam Hemsworth ، والأميركية Miley Cyrus ، فانفصلا عن بعضهما.

وتدهورت علاقة Miley Cyrus بـ Liam Hemsworth منذ فترة بسبب حياة Cyrus الجامحة وخيانة Hemsworth لها مع جانيواري جونز.

ويذكر أن Hemsworth (23 سنة)، و Cyrus (20 سنة)، أعلنا خطوبتهما في حزيران/يونيو الماضي، بعدما تعرفا على بعضهما في العام 2009.