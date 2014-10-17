وزير الكهرباء السوداني: الخرطوم لن توقع علي اتفاقية “عنتيبي” بشكلها الحالي

قال السفير معتز موسي وزير الكهرباء والسدود السوداني، إن بلاده لن توقع علي الاتفاقية الإطارية التي تعرف باسم “عنتيبي” في شكلها الحالي، مؤكدا أن هناك 3 نقاط خلافية سيتم مناقشتهم من دول حوض النيل لإنهاء الخلاف القائم.

وأضاف موسي، في تصريحات صحفية مساء اليوم علي هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لمشروع سد النهضة بالقاهرة، إنه لا بديل عن الجلوس على مائدة التفاوض لتحديد الأولويات والنقاط الخلافية للعمل علي حلها لتقريب وجهات النظر.

وأشار وزير الكهرباء والسدود السوداني إلي أن مصر والسودان كانا من وضعا أسس مبادرة عنتيبي لكن عندما خرجت الأمور عن السياق في المبادرة رفضتا التوقيع علي الاتفاقية الإطارية.

أ ش أ