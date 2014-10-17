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“فتح” تطالب ألمانيا بدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي

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“فتح” تطالب ألمانيا بدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي “فتح” تطالب ألمانيا بدعم توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي

نبيل شعث عضو اللجنة المركزية بحركة فتح

طالب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية بحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية بها، ألمانيا بدعم التوجه الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.

وأوضح شعث ـ في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن ألمانيا تتفهم استراتيجيتنا الجديدة بعد افشال إسرائيل للمفاوضات والموقف الألماني ينسجم مع مواقف الدول الأوروبية الأخرى خصوصا في قضايا الاستيطان والمفاوضات والقدس ، مؤكدًا أهمية الدور الألماني المحوري والأساسي في صناعة القرار الأوروبي.

وقال شعث، إنه التقى على الصعيد الرسمي المستشارة أنجيلا ميركل ، ونائب وزير الخارجية الألماني ومسؤول العلاقات الخارجية في البرلمان ، مطالبا بدور ألماني فاعل في دعم الموقف الفلسطيني والمساهمة في وقف الحصار على قطاع غزة واستصدار قرارات دولية تمنع إسرائيل من شن عدوان جديد على غزة ، مثمنا الدور الألماني التنموي والاقتصادي وتجديد موقفها من إعادة الاعمار في غزة.

وأكد على أهمية تصعيد الموقف الألماني اتجاه ممارسات الاحتلال الاستيطانية وتهويد القدس وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وعلى الصعيد الحزبي ، التقى شعث قادة وزعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب المحافظين وحزب تجمع اليسارين ، موضحا أن الموقف الفلسطيني وأسباب فشل المفاوضات بعد الممارسات والسياسات الإسرائيلية خاصة في موضوع الاستيطان.

أ ش أ

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