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محلب : اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية فبراير المقبل

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محلب : اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية فبراير المقبل محلب : اجراء الانتخابات البرلمانية نهاية فبراير المقبل

مصطفى بكرى

قال الإعلامى مصطفى بكرى، اليوم الجمعة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أكد له فى تصريحات خاصة، إن الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية ستبدأ فى نهاية شهر فبراير المقبل بعد عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى فى .

وأضاف بكري، عبر برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن فتح باب الترشيح للانتخابات سيبدأ قبل ذلك بفترة كبيرة، لافتاً إلى أن لن تتدخل فى قريب أو بعيد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الانتخابات ستكون بنفس درجة النزاهة التى جرت بها الانتخابات الرئاسية السابقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ولفت بكرى، إلى أن الحكومة بدأت الحوار مع الأحزاب السياسية لمعرفة رأيها فى قانون الدوائر الانتخابية، الذى من المتوقع صدوره فى الفترة من شهر لشهر ونصف حسب قوله.

 

 

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