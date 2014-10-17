العراق يطلق معركة تحرير تكريت.. وداعش يمتلك 3 طائرات حربية

خاضت القوات العراقية اشتباكات عنيفة مع مسلحى «داعش»، الجمعة ، بعد هجوم التنظيم على الرمادى وسقوط صواريخ وقذائف هاون على مبان حكومية‎‎ فى المدينة، بالتزامن مع حملة تشنها القوات العراقية لاستعادة شمال مدينة بيجى والفلوجة من قبضة التنظيم، فيما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن التنظيم لديه 3 طائرات حربية يستخدمها فى التحليق حول مطار عسكرى فى حلب.

وبدأت قوات عراقية تنفيذ عملية واسعة بمساندة طيران التحالف الدولى لتحرير شمال مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ومدينة بيجى، ونفذت القوات العراقية عمليات سابقة فى مناطق متفرقة بينها لتحرير تكريت مركز المحافظة، لكنها فشلت، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أنه لا يوجد خطر داهم من التنظيم يهدد العاصمة العراقية بغداد. وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية نجحت بالدعم الجوى لطائرات التحالف فى تحرير قرى الصقور وحماد شهاب والمحزم ومواصلة التقدم باتجاه قضاء بيجى شمال تكريت، محذرة من آلاف العبوات الناسفة التى زرعها التنظيم، وشنت مقاتلات أسترالية عدة غارات الجمعة على مواقع «داعش» فى العراق، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير مصافى النفط التابعة لمسلحين.

وفرضت السلطات العراقية حظر تجوال شاملاً فى مدينة الرمادى حتى إشعار آخر، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية المجاميع الإرهابية استهداف القوات الأمنية. ووجه تحسين سعيد على بك، أمير الأيزيديين فى العراق والعالم، نداء إلى المجتمع الدولى والحكومة العراقية للمساعدة فى استرجاع أكثر من 3000 شخص معظمهم من النساء والأطفال، خطفهم «داعش»، ويقوم ببيعهم فى أسواق الرقيق. وكشف عن وجود نحو 6000 مقاتل من الأيزيديين يشاركون فى القتال ضد التنظيم. وجدد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادين رفض حكومته أى تدخل برى عسكرى للقوات الأجنبية فى العراق، مشيراً إلى أن مساعدة التحالف الدولى تكون عبر الضربات الجوية التى توجهها بموافقة الحكومة.

وفى سوريا، قال المرصد السورى إن «داعش» استولى على المقاتلات الحربية من الجيش السورى، وإن قيادات عسكرية سابقة من جيش الرئيس العراقى الراحل صدام حسين أعضاء فى «داعش» يدربون عناصر التنظيم فى سوريا على قيادة الطائرات الحربية، وإن التنظيم يستخدم تلك المقاتلات فى التحليق فوق مطار عسكرى فى حلب. بينما قال الجيش الأمريكى إنه لا علم له بأى طلعات جوية لـ«داعش» فى سوريا أو غيرها.

وفى مدينة عين العرب (كوبانى باللغة الكردية) أجبرت الغارات التى يشنها التحالف الدولى على مواقع «داعش» التنظيم على الانسحاب من بعض المواقع ولكنه لا يزال يسيطر على نحو 30% من المدينة التى تشهد قتالاً شرساً بين مسلحى «داعش» وقوات الحماية الكردية، فيما أكدت واشنطن أن المباحثات التى أجرتها مع تركيا بشأن مواجهة تهديد «اعش» كانت إيجابية إلا أن قوات الجيش التركى تتمركز على منطقة الحدود قرب كوبانى لكن أنقرة لا تزال مترددة فى التدخل ضد «داعش».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربى إنه تم بدء اختيار عناصر من المعارضة السورية لبرنامج التدريب والتسليح الذى سيقام فى السعودية، بينما قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكى، إن بلادها تتواصل مباشرة مع حزب الاتحاد الديمقراطى الكردستانى فى محاولة لصد «داعش».

وقتل 8 مسلحين إسلاميين فى انفجار سيارة مفخخة بريف إدلب شمالى سوريا، وقتل 20 شخصاً فى قصف لقوات الرئيس السورى بشار الأسد على بلدة جسرين بالغوطة الشرقية الخميس ، كما قتل 15 شخصاً فى 8 غارات شنتها طائرات سورية على دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال شرق ريف دمشق، وأعلنت الأمم المتحدة أن عدد ضحايا الصراع فى سوريا تخطى 200 ألف قتيل. ونشر «داعش» فيديو جديداً للرهينة البريطانى جون كانتلين المختطف فى سوريا منذ 2012، ويظهر الصحفى البريطانى فى الفيديو مرتدياً الزى البرتقالى الذى ظهر به فى الشرائط المصورة السابقة.

واحتدمت حدة حرب التصريحات بين تركيا من جهة وإيران وسوريا من جهة أخرى. وندد المتحدث باسم الخارجية التركية، طانجو بيلجيج، بتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، التى تضمّنت ادعاءات «لا أساس لها من الصحة بحق تركيا»، مؤكداً أن أنقرة ليست مضطرة لأخذ إذن من أحد، عند اتخاذ التدابير اللازمة حيال ما يهدّد أمنها القومى، وذلك رداً على تصريحات نائب وزير الخارجية الإيرانى حسين أميرعبداللهيان التى اتهم فيها تركيا بـ «السعى نحو فكرة العثمانية الجديدة» فى المنطقة، فضلاً عن تصريح رئيس الأركان الإيرانى الذى قال فيه إن تركيا «تعرقل وصول المساعدات إلى كوبانى السورية». بدورها، اتهمت دمشق تركيا بأنها «قاعدة أساسية للإرهاب الذى يضرب سوريا والعراق»، وأنها السبب بإطالة الأزمة عبر «دعم الإرهاب وتنظيماته». وأكدت دمشق رفضها «القاطع» للمناطق العازلة والآمنة وحظر الطيران تحت أى ذريعة، وأى «تدخل عدوانى لقوات أجنبية» فوق الأراضى السورية.