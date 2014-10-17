رئيس وزراء ليبيا: زرت مصر لدورها التاريخي في الوقوف بجوار طرابلس

أكد رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، أن زيارته الأخيرة إلى مصر كانت تلبيةً لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدور مصر التاريخي في الوقوف بجوار شقيقتها ليبيا.

وقال «الثني» في حوار مع قناة «ليبيا الوطنية»، الجمعة، «إن مصر دولة كبيرة وجارة لنا وأمنها من أمننا واستقرارنا»، مشيرًا إلى أنه بحث خلال زيارته للقاهرة سبل دعم التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والتدريب ورفع الكفاءة في القدرات المختلفة.

وأضاف «الثني» أنه تم توقيع اتفاقية في المجال الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم موضوع إلغاء التأشيرة المفروضة على المواطنين الليبيين لزيارة مصر، ومنوهًا إلى أن وزير الداخلية الليبي اتفق مع نظيره المصري على وضع آلية بين البلدين نتيجة لوجود الضعف الأمني في ليبيا.