كرة يد - كالعادة .. الأهلي يحجز مقعدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في حجز مقعدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سبورتنج يوم الجمعة بنتيجة 25-23.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، إذ نجح عام 2012 في التتويج باللقب على حساب الزمالك، بينما خسر أمام الترجي في نهائي البطولة عام 2013.

وعاد الأهلي من جديد لنهائي دوري الأبطال بعد الفوز الصعب على سبورتنج، ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة الترجي التونسي والإفريقي، مساء السبت.

ويواجه بطل النسخة الماضية الترجي، فريق الإفريقي التونسي مساء الجمعة، لتحديد الطرف الثاني من نهائي البطولة المقامة بالعاصمة تونس.