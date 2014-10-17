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زعماء آسيا وأوروبا يتعهدون بوقف انتشار فيروس إيبولا القاتل

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زعماء آسيا وأوروبا يتعهدون بوقف انتشار فيروس إيبولا القاتل زعماء آسيا وأوروبا يتعهدون بوقف انتشار فيروس إيبولا القاتل

ارشيفية

اختتم زعماء آسيا وأوروبا، اليوم الجمعة، أعمال القمة العاشرة التي استمرت ليومين في مدينة ميلانو الإيطالية، متعهدين بالعمل على وقف انتشار فيروس إيبولا القاتل.

وأشار البيان الختامي للقمة – التي حضرها زعماء 51 دولة من آسيا وأوروبا – إلى أن “انتشار فيروس إيبولا يشكل تهديدا خطيرا على الصحة والأمن العالميين”.

وأضاف البيان “لقد اعترف شركاء القمة بضرورة بذل الجهود إزاء تقديم مساعدات إلى المناطق المتضررة، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة وإضفاء مزيد من التعاون الوطني والإقليمي والدولي بغية التصدي لتفشي فيروس إيبولا بطريقة شاملة ومنسقة تشمل تبادل أفضل الممارسات”.

وكانت الصين قد تعهدت في وقت سابق اليوم بتقديم مساعدات إضافية بقيمة “100 مليون يوان” أي ما يعادل (16 مليون دولار أمريكي) على الأقل لمساعدة غرب أفريقيا في مكافحة انتشار وباء إيبولا الفتاك.

 

أ ش أ

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