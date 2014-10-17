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سفير الخرطوم بالقاهرة: زيارة البشير لمصر ستعطى دفعة للعلاقات المشتركة

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سفير الخرطوم بالقاهرة: زيارة البشير لمصر ستعطى دفعة للعلاقات المشتركة سفير الخرطوم بالقاهرة: زيارة البشير لمصر ستعطى دفعة للعلاقات المشتركة

السفير عبد المحمود عبد الحليم

وصف السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى ، زيارة الرئيس السودانى عمر البشير، إلى مصر والتى ستبدأ غدا السبت، بأنها ستعطى انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين فى كافة المجالات، كما ستشكل دفعة قوية لتعزيز التعاون المشترك.

وقال السفير السودانى – فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم “الجمعة” -، إن زيارة الرئيس البشير للقاهرة تعتبر مهمة من حيث التوقيت والدلالات وتعد الأولى للرئيس البشير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنها تأتى ردا على الزيارة الكريمة التى قام بها الرئيس السيسى إلى الخرطوم مؤخرا.

وأوضح أن أهمية الزيارة تنبع من أهمية الملفات التى ستكون حاضرة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الملفات.

وأشار إلى أن برنامج الرئيس البشير يتضمن لقاءً مغلقًا مع الرئيس السيسى، حيث يعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة بحضور الوفدين، كما سيعقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية، كما سيلتقى الرئيس البشير بعدد من الرموز المصرية البارزة وسيعقد لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين .

وأضاف السفير السودانى، أن الرئيسين البشير والسيسى سيعقدان جلسة مباحثات مشتركة فى اليوم الثانى للزيارة بحضور الوزراء من الجانبين للاطلاع على مخرجات اجتماعات الوزراء المشتركة، لافتا إلى أن الرئيسين سيدليان بتصريحات صحفية فى ختام الزيارة. هذا ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عمر البشير، غدا السبت إلى القاهرة فى زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسى يجرى خلالها مباحثات ثنائية مشتركة.

وسيرافق البشير خلال الزيارة وفدًا يضم كلا من وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسى، ووزير الخارجية على كرتى، ووزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى-موجود بالقاهرة حاليا-، ووزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، ووزير العمل والإصلاح الإدارى إشراقة سيد محمود، ووزير الدولة للدفاع الفريق يحى محمد خير، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان الفريق محمد عطا المولى.

أ ش أ

 

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