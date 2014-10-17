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كارن غراوي بوغتت وذل لسانها واعترفت وفضحت

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كارن غراوي بوغتت وذل لسانها واعترفت وفضحت كارن غراوي بوغتت وذل لسانها واعترفت وفضحت

الجمعة 17-10-2014 14:08

خلال استضافة عادل كرم لملكة جمال السابقة كارن غراوي في برنامج "هيدا حكي" وبعد أن اخبرته انها سلمت التاج الى الملكة الجديدة سالي جريج، مما يعني أن التاج ليس ملكاً للملكة و أن تسليم التيجان تقليد ينتقل من ملكة الى أخرى.
عادل كرم سأل غراوي ممازحاً " وهل تسلمون كل الهدايا التي تحصلون عليها كالبيت والسيارة وغيرها من الهدايا، فردت عليه غراوي "لم استلم المنزل حتى الآن ولا يمكنني التحدث عن هذا الموضوع ولكني سأحصل عليه لاحقا".
يذكر ان كارن غراوي تربّعت العام الماضي ملكة على عرش الجمال اللبناني في حفل ضخم أقيم على مسرح البيال، نظّمته شاشة ال"LBCI"، برعاية وزارة السياحة.

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