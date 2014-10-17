عين الحسد اصابت يوسف الخال ويشكو أمره لوائل كفوري

اشتكى يوسف الخال من المرض المفاجىء الذي أصابه ليس بسبب تغير الطقس قي لبنان، وقارن بين وضعه الصحي ووضع وائل كفوري الذي يعاني ايضاً من نزلة صدرية، ملمحاً إلى أن عين الحسد هي السبب في مرضهما.

وكان وائل كفوري قد غرد قبل يومين شعراً " من مبارح صرلي ما غفيت مغلغل بصدري برونشيت...ومن هلأ لبكرة يا بكون تعوّدت عليه يا بكون ارتحت وشفيت".

يوسف الخال اختار ان يقارن بين وضعه الصحي ووضع وائل كفوري الصحي، لم يشكّ فقط من عدوى مرض "البرونشيت" التي انتقلت اليه، بل أيضاً من عدوى الحسد ومن عدوى التغريد شعراً والكتابة بنفس طريقة وائل وعلى الطريق اللبنانية حيث كتب" يا وائل اتنين صرنا شو الدوا والله احترنا أكل ونوم وحرامات ع صبية عين وما قدرنا".

وعلى ما يبد فإن الحسد كبيراً في الساحة الفنية ويطال النجوم المتألقون في كافة المجالات.