ماريتا الحلاني تطرح جديدها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب

طرحت ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني أغنية جديدة بصوتها بعنوان" Jhon Legend - All Of Me " عبر قناتها الرسمية على "اليوتيوب".

ماريتا تحرص بين وقت وآخر على طرح اعمال غنائية خاصة بها، بالإضافة الى مشاركتها في مجموعة من الاعمال الفنية وآخرها مسرحية "عاصي الحلم" التي عرضت في أطار "مهرجانات بعلبك الدولية" خلال الصيف الفائت، كما نشرت على اليوتيوب بصوتها قبل مدة أغنية "Say Something " للنجمة العالمية كريستينا أغيليرا.

يشار إلى أن الموزع الموسيقي طوني سابا قام بالميكس والماستر الخاص بالأغنية.