رئيس مهرجان شابكة: نهتم بفن نبذ عربياً بسبب تخوّف السياسيين منه

تستعد إدارة مهرجان "شابكة" لافتتاح الدورة الخامسة للمهرجان في مدينة سلا في الفترة ما بين 18 و 23 نوفمبر المقبل.

والمهرجان يعنى بالفنون الحضارية ويهتم بالموسيقى الشبابية كالهيب هوب والروك ورقص البريك الدانس وفن كناوة.

رئيس المهرجان السيد عماد مليجي يشرح لـ"سيدتي نت" معنى كلمة "شابكة" يقول "باللهجة المغربية معناها ملتهبة ومشتعلة".

ويتابع مليجي "دورة هده السنة مختلفة تماماً عن السنوات السابقة التي كانت وطنية محلية فحسب، فهده السنة هناك فنانون من مختلف الدول العربية والافريقية سوف يشاركون في المهرجان الذي ينظم تحت إشراف الجماعة الحضرية لمدينة سلا".

وعن أبرز النجوم المشاركين في المهرجان هذا العام يقول مليجي "هناك ملك القيثارة المغربية الفنان محمد جبارة وهو من فناني الروك المشهورين، فضلاً عن مؤسس الراب المغربي أمين أفيس، ونجم الراب التونسي الجنرال، وزيون روك من ساحل العاج، و كريم الكانك نجم الراب الجزائري ونجم الراي الشاب قادر.".

وعن فعاليلات المهرجان والنشاطات التي ستقام خلاله وموعده بالضبط يقول مليجي "ينظم المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 19 و 30 نوفمبر 2014 ويضم عروضاً يحييها فنانون شباب قادمين من مختلف بقاع العالم، فضلاً عن دورات تكوينية ومسابقات في فن الراب والبريك دانس لفائدة المواهب الصاعدة، كما سيقام حفل تكريم لمجموعة من أبرز الوجوه التي ساهمت في إبراز هده الثقافة".

ويؤكد مليجي أن المهرجان اختار مواهب عدة عرفها العالم العربي في برامج الهواة وخصوصاً Arabs Got Talent الذي سيشارك منه هذا العام فريد غنام الذي عرفه الجمهور العربي من فريق شيرين وهذه المشاركة لن تكون هي الأولى له في المهرجان.

وعن اختيار فصل الخريف لإطلاق المهرجانات في حين أن معظم المهرجانات الفنيّة تقام في الصيف يقول مليجي "نظراً لكثرة التظاهرات الفنية التي تنظم في المغرب خلال فصل الصيف، اخترنا هدا التوقيت لنكون بالساحة وحدنا، فضلاً عن تزامن الاحتفالات مع عيد الإستقلال من الاستعمار الفرنسي".

وعن دور الإعلام في دعم تظاهرات فنية كهذه يقول مليجي "لقد عرف المهرجان تغطية صحفية مند بدايته لاختلافه عن المهرجانات الأخرى من حيث مضمونه، فهو يهتم بنوع موسيقي ظل منبوداً وممنوعاً في مختلف الدول العربية باعتباره ثقافة دخيلة، فالراب و الروك ومختلف الأصناف المنبثقة منه تبعث تخوفاً لدى السياسيين والمسؤولين".

ويؤكد السيد عماد مليجي أن المهرجان ومنذ دورته الأولى عرف إقبالاً جماهيرياً كبيرا لأن أهم ما يميز هو وجوده في مدينة سلا التي كانت سباقة في مجال الهيب هوب و الراب في العالم العربي، ففي أزقة و شوارع المدينة كانت بداية هذا الفن من خلال ظهور أول مجموعة رقص هيب هوب في الثمانينات، وأول ألبوم راب مغربي في التسعينات.

وختم مليجي بشكر فريق العمل الساهر على إنجاح هده الدورة كما شكر عمدة المدينة اللدي سيتم تكريمه وإعطاءه درع المهرجان.