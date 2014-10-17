العثور على جثة ميستي أوفام وميريل ستريب تقدّم لها تحية عاطفية

أكد Charles Upham أنّ الجثة التي عثرت عليها الشرطة بجانب نهر White River تعود إلى ابنته الممثلة Misty Upham. وكانت الممثلة، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، والتي اختفت بصورة مفاجئة منذ أسبوعين، قد انتقلت إلى سياتل للاهتمام بوالدها بعد معاناته من أزمة قلبية، لكنها اختفت في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بعد يوم واحد من إبلاغ عائلتها للسلطات بأنّها تملك ميولاً انتحارية.

من جهتها، قدّمت الممثلة المخضرمة Meryl Streep التعازي إلى عائلة الممثلة الراحلة التي شاركتها بطولة فيلم August: Osage County، كما أرسلت تحية عاطفية خاصة لها، وعبّرت عن حزنها الشديد "لفقدان صديقة عزيزة".

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