تمثال أوسكار جوان فونتين يعرض في المزاد العلني

ذكرت مصادر خاصة بدار مزادات كريستيز أنّ تمثال الأوسكار، الذي فازت به النجمة الراحلة جوان فونتين، سيعرض في المزاد العلني لبيع أعلى جائزة في هوليوود.

فونتين (96 عاماً) التي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Suspicion، من إخراج الراحل "ساسبيشن هيتشكوك" كانت النجمة الوحيدة التي نالت هذا اللقب آنذاك.

وأعربت دار كريستيز عن توقّعها أن يحصد تمثال الأوسكار أرباحاً ماديّة تتراوح ما بين 200 و300 ألف دولار لتصل إلى مليون دولار في المزاد.

الجدير ذكره أنّ المزاد سيقام في نيويورك في 11 كانون الثاني، والأرباح التي سينالها ستوجّه إلى جمعية الرفق بالحيوان في مقاطعة مونتيري في شمال كاليفورنيا.

نجوم كبار لم يحصلوا يوماً على أوسكار

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