على ماذا أنفق مهند 25 ألف دولار في ليلتين؟

على الرغم من الأزمات التّي يتعرض لها الموسم الثاني من مسلسله الجديد "ليث ونورا"، حصل الممثل التركي كيفانش تاتيليتوغ الشهير بمهند على إجازة قصيرة لمدة 5 أيام الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أنفق خلالها 50 ألف ليرة تركية أي ما يوازي الـ 25 ألف دولار أمريكي، منها حوالي الـ 10 آلاف ليرة تركية أي 5 آلاف دولار على الطعام والشراب على مدى ليلتين متتاليتين.

وكان الممثل سعيداً جداً، إذ عبّر عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب: "أنا مواطن في هذا البلد الجميل، لا يجب أنّ ننسى تفرّد وجمال بلدنا أبداً، ولقد قضيت أجمل وأسعد عطلة لا تنسى فيه".

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