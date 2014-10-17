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على ماذا أنفق مهند 25 ألف دولار في ليلتين؟

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على ماذا أنفق مهند 25 ألف دولار في ليلتين؟ على ماذا أنفق مهند 25 ألف دولار في ليلتين؟

الجمعة 17-10-2014 16:51

على الرغم من الأزمات التّي يتعرض لها الموسم الثاني من مسلسله الجديد "ليث ونورا"، حصل الممثل التركي كيفانش تاتيليتوغ الشهير بمهند على إجازة قصيرة لمدة 5 أيام الأسبوع الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أنفق خلالها 50 ألف ليرة تركية أي ما يوازي الـ 25 ألف دولار أمريكي، منها حوالي الـ 10 آلاف ليرة تركية أي 5 آلاف دولار على الطعام والشراب على مدى ليلتين متتاليتين.
وكان الممثل سعيداً جداً، إذ عبّر عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي وكتب: "أنا مواطن في هذا البلد الجميل، لا يجب أنّ ننسى تفرّد وجمال بلدنا أبداً، ولقد قضيت أجمل وأسعد عطلة لا تنسى فيه".

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