أهمّ نجوم هوليوود يعانون من أمراض مزمنة... فما هي؟

يخجل بعض النجوم من الإفصاح عن الأمراض المزمنة التي يعانون منها، إلا أنّ بعضاً آخر يمتلك الجرأة الكافية للكشف عنها أمام الجمهور.

هذه لائحة بأبرز الأمراض التي تواجه أهمّ نجوم هوليوود:

Pamela Anderson: تعاني من التهاب مزمن في الكبد. وبالرغم من أنها تتّهم زوجها السابق Tommy Lee بنقل العدوى إليها، فقد رجّح الأطباء إصابتها بالـHepatitis C، بسبب استخدامها إبرة غير معقّمة خلال رسمها التاتو على جسدها.

Miley Cyrus: تعاني من عدم انتظام في دقات القلب، منذ أيام الطفولة.

Jon Hamm: هذا الممثل الأمريكي يعاني من البهاق. وهو مرض جلديّ يُميّزه تحديداً زوال لون الجلد الطبيعيّ، ما يؤدّي إلى ظهور بقعٍ لونيّة واضحة.

Kim Kardashian: لديها مرض الصدفيّة، أي الـPsoriasis. ومن أبرز عوارض هذا المرض تراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة، لتشكّل قشوراً فضّيّة سميكة وطبقات مثيرة للحكاك.

Toni Braxton و Nick Canon تمّ تشخيص إصابتهما بداء الذئبة. وهو مرض من أمراض الجهاز المناعيّ المزمنة، التي تُصيب أعضاء كثيرة من الجسم، وأشهرها الجلد، والمفاصل، والدم، والكلى.

Elisabeth Hasselbeck: تعاني من اضطرابات دائمة في جهازها الهضميّ.

Jillian Michaels: كشف الأطباء منذ فترة عن أنها تعاني التهاباً حاداً في الرحم والمبيض.

Sarah Hyland: صارعت مرض الكلى لفترة طويلة، إلى أن تبرع لها والدها بكليته.

Halle Berry: تعاني من مرض السكريّ.

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