صراحة أصالة نصري تورّطها من جديد

لا تتوقف المطربة السورية أصالة نصري عن إثارة الجدل بتصريحاتها اللاذعة، التي تنتقد فيها زملاءها وزميلاتها في الوسط الفني دون حساب لعلاقة الزمالة التي تربط بينهن، فلا تكاد تمر أيام إلا وتخرج بتصريح يدينها وهو ما تسبب في خلق عداوات عديدة بينها وبين زميلاتها.

فقبل يومين، كتبت أصالة على "تويتر" تغريدة تنتقد فيها فيديو كليب المطربة الجزائرية فلة "بقلبي بخبيك"الذي جمعها بالفنان زين شاكر فقالت أصالة: "أسوأ صباح بحياتي لما شفت كليب فلة الجديد مع شب صغير لازمنا ثوره بالفن وإخس علينا شو متخلفين".

بعدها بساعات عادت أصالة لتعتذر عما بدر منها مؤكدة أنها تكون مندفعة في الصباح، ولكن يبدو أن كبرياء أصالة ألح عليها بالعودة عن الاعتذار فعادت وقالت إنّ ما قلته ما كان يستدعي الاعتذار.

جمهور فلّة شنّ هجوماً كبيراً على أصالة، معتبراً أن هذه الأخيرة لم تكتف بالانتقاد بل قامت بالتجريح بفلّة.

هذه التصريحات اللاذعة لأصالة لم تكن الأولى بل تأتي ضمن سلسة طويلة من النقد لزملائها، فقد سبق وهاجمت هيفا وهبي في برنامجه "صولا" حيث أشارت إلى أنها حضرت حفلة لهيفا ولاحظت أنها تنشز.

كما هاجمت أصالة المنتج سالم الهندي بعد أن انتقد ألبومها "قانون كيفك"، حيث قالت بما معناه "ليته لا يتدخل، فليقيّم نجاح ألبومات "روتانا" باستثناء ثلاثة أو أربعة منها، فذلك أفضل له، وليفرح بالتقاط الصور واعتلاء المنابر للكلام، وليبتعد عن تقييم أعمالي لأنها بحاجة إلى أناس ذوي رؤية أبعد بكثير من رؤيته".

سبق وهاجمت أصالة أيضاً الملحن المصري حلمي بكر حيث قالت إنها سبب شهرته، وإنها تريد أن تستعين به كموديل في كليباتها، فما كان من هذا الأخير إلا أن تقدّم بشكوى ضدها لنقابة الموسيقيين عندما كان منير الوسيمي نقيبها.

لم يسلم راغب علامة أيضاً من تصريحات أصالة حيث قالت في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان، إن راغب تواطىء مع عدد من أصدقائه ضد موقفها السياسي، لذا تناسى ذكرها في برنامج "أراب أيدول" في موسمه الثاني عندما امتدحتها أحلام فرد راغب وقتها بضحكة.

سبق للمطربة السورية أيضا أن هاجمت مواطنتها سلاف فواخرجي لانتقاد الأخيرة لها بسبب موقفها السياسي، وكان رد أصالة لاذعاً حيث وصفت كلامها بالوقاحة وأن سلاف ستنتهي مع انتهاء بشار الأسد.

وعلى الرغم من مصالحتهما بعد سنوات من الخلاف، إلا أن موقف أصالة السياسي عاد ليشعل الخلافات مجدداً بينها وبين مواطنتها المطربة ميادة الحناوي، حيث صرحت ميادة أن لحم اكتاف أصالة من خير بشار، فهاجمتها أصالة مؤكدة أنها مصطنعة وتدعي البساطة.

كما هاجمت أصالة أيضا مواطنتها رغدة قائلة إنها لا تتمنى أن تتواجد معها في مكان واحد لأنه لو حدث ستضربها.

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