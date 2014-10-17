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الشعب الجمهورى: أردوغان يقود تركيا للعزلة بعد فشلها في مجلس الأمن

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الشعب الجمهورى: أردوغان يقود تركيا للعزلة بعد فشلها في مجلس الأمن الشعب الجمهورى: أردوغان يقود تركيا للعزلة بعد فشلها في مجلس الأمن

رجب طيب أردوغان

أكد الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري، ان سقوط تركيا في الانتخابات الخاصة بمقعد غير دائم في مجلس الأمن هي انتصار للإرادة العربية والدولية ضد رئيس دولة يرعي الإرهاب.

وأكد الأمين العام للشعب الجمهوري فى بيان له اليوم ، أنها بداية لحرب دبلوماسية اقتصادية بين الحكومات العربية وعلي رأسها والسعودية وبين الحلف التركي القطري الداعم للإرهاب .

وأكد أن العالم أصبح واعيًا، أن التركية أصبحت خطر علي السلم والأمن الدوليين وفشلها في الحصول علي المقعد رسالة واضحة لمراجعة مواقفها وطرد قيادات الإرهاب العالمي من أراضيها وعلي رأسهم قيادات جماعة الإخوان .

وأضاف زيد ، أن أي تأخير من جانب الحكومة التركية سوف يدفع الشعب التركي ثمن باهظ من امنه واستقراره واقتصاده مؤكدًا أن الدول التي تكافح الإرهاب لن تسمح لهذه القيادات أن تعيش بأمان في تركيا وسيكون رد الفعل عنيفًا.

وأشار ، أن استمرار سياسيات الرئيس التركي وحكومته سوف تدفع العالم إلي فرض عزلة إجبارية والتي كانت أول خطواتها الفشل الذريع في أول محفل دولي .

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